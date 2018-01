La presentadora de Anda Ya! (Los 40 Principales), Cristina Boscá, ha anunciado en su cuenta de Instagram —donde tiene más de 93.000 seguidores— que está embarazada de cuatro meses.

"Sí, todo va a cambiar... A partir de ahora crece la familia y Ángel y yo no podemos estar más felices! ¡Gracias a todos por las felicitaciones!", escribió la locutora.

Lo curioso de la noticia no es el embarazo en sí, sino la forma en la que Boscá se enteró de que esperaba aumentar la familia. Según ha contado ella misma en su blog personal, fue una seguidora la que le alertó sobre la buena nueva.

"Hola Cris, te sigo desde hace un tiempo, aunque nunca he comentado nada. Hoy me he animado a escribirte, porque no sé si lo sabes ya, pero ¡estás embarazada!Te lo llevo notando desde hace unos días. Nunca me equivoco", le dijo la fan.

Después del mensaje, Boscá ha contado que lo primero que hizo fue comprar el test de embarazo "más caro" y que "más detalles demuestre".