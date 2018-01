El indignado tuit de Pardo sobre Rajoy y su "no nos metamos en eso" cuando le hablan de igualdad salarial

La periodista de LaSexta Cristina Pardo ha publicado un indignado tuit, tras la respuesta del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, sobre la igualdad salarial.

Rajoy, quien ha concedido este miércoles una entrevista al periodista Carlos Alsina en Onda Cero, ha respondido a la respuesta de si los hombres y las mujeres deben ganar lo mismo con un seco "no nos metamos en eso".

"Pero, pero...", ha afirmado Pardo:

Rajoy, sobre si mujeres y hombres deben cobrar lo mismo por el mismo trabajo: "No nos metamos en eso". Pero, pero... — Cristina Pardo (@cristina_pardo) 24 de enero de 2018

Las palabras de la periodista, que tenían más de 600 'me gusta' en pocos minutos, han generado también un interesante debate:

Para qué perder el tiempo en tonterías. En fin — Germán Temprano (@German_Temprano) 24 de enero de 2018

No me parece una crítica justa:a veces dice "No le demos más vueltas..." — Rodolfo Mandrika (@RodolfoMandrika) 24 de enero de 2018

No se mete en na... se va a meter en eso? El simplemente deja la vida pasar... por si las cosas se arreglan solas. Debe vivir bastante feliz 🙄 — Aprilmond (@Aprilmond) 24 de enero de 2018

¿dónde se pueden ver esas declaraciones? Que las vamos a usar para un eventillo sobre mujeres y tecnología ;) ¡Gracias! — María Encinar (@mariaencinar) 24 de enero de 2018

No es casual. Saben que Albert Rivera les está arrebatando el voto machista, y tristemente eso supone varios millones de votantes... — Nacho González (@Swinxy) 24 de enero de 2018

"No nos metamos en eso" es el pensamiento más profundo que emerge del Presidente del Gobierno al hablar de la discriminación salarial de las mujeres.

No se preocupe Sr. Presidente, lo haremos nosotrAs#EsteSigloEsNuestrohttps://t.co/vSigiZivHp — Mónica García (@Monica_Garcia_G) 24 de enero de 2018

Rajoy ha descartado obligar por ley a las empresas privadas a la equiparación salarial entre hombres y mujeres. "No nos metamos en eso", ha asegurado Rajoy quien ha recordado que los "gobernantes deben muy cautos a la hora de saber cuáles son sus competencias".

El jefe del Ejecutivo ha asegurado que las empresas españolas han dado pasos "en la buena dirección" para reducir la desigualdad de salarios que "ha bajado cuatro puntos desde el año 2012" lo que ha permitido a España "estar mejor que la media europea".

El jefe del Ejecutivo ha admitido que "probablemente el ritmo debería ser más rápido" pero "siempre que se den pasos en la buena dirección se hacen cosas positivas". Lo que no comparte el Ejecutivo es que "el gobierno empiece a fijar" los salarios de las empresas.

"No me vería yo diciendo que tendrían que cobrar ustedes", ha explicado en alusión a los trabajadores de Onda Cero, al igual que ha insistido en no pronunciarse sobre si las mujeres y los hombres que desempeñen los mismas funciones en en una empresa deben cobrar lo mismo.

"No nos metamos en eso, demos pasos en la misma dirección que son como se resuelven mejor los problema y España es de los países de europa que mejor están haciendo las cosas", ha concluido.

A lo que si manifestó su apoyo el presidente del Gobierno fue al movimiento MeToo para animar a las víctimas de acoso sexual a denunciar, al que ha calificado de "positivo". Para el jefe del ejecutivo, este tipo de iniciativas "merece respeto y apoyo de todos" porque n"o hay cosa más fuerte que intentar aprovecharse de la gente prevaliéndose de la fuerza".

