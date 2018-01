El mensaje de González-Pons tras el discurso de Javier Calvo que se le ha vuelto en contra

El discurso en los premios Feroz del director de cine y profesor de Operación Triunfo 2017, Javier Calvo, todavía resuena en las cabezas de muchas personas.

Calvo, que ganó junto con Javier Ambrossi el premio a mejor comedia musical por La Llamada, emocionó a todos con un alegato contra el bullying que ha corrido como la pólvora por redes sociales. Además, muchos políticos han compartido parte del discurso y han añadido reflexiones sobre su significado.

Uno de los que ha compartido el discurso ha sido el Portavoz del Partido Popular en el Parlamento Europeo, Esteban González Pons, que escribió: "La película La Llamada me hizo reír pero este discurso de #LosJavis me ha emocionado mucho más. Ojalá lo escuchen todos los niños y se sientan libres para ser quienes sueñan ser. Gracias por esas palabras".

Este tuit ha recibido numerosas críticas porque el PP, partido de González-Pons, recurrió en 2005 las bodas homosexuales por "desnaturalizar" el matrimonio.

Cuando recurristeis la ley de matrimonio igualitario ante el constitucional lloramos nosotros. Y cada vez que saco el DNI con un nombre y un género legal que no son míos y sé que aún me queda mucho para cambiarlo, me quiero morir, lamprea tanoréxica. https://t.co/ljSUHrOryq