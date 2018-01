Justin Trudeau sacude el Foro de Davos con este acertado discurso feminista

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, ha pedido un debate crítico sobre el género porque el acoso sexual en la política y las empresas es un "problema sistémico" e "inaceptable", a la vez que instó a los líderes y a las empresas a promover el empleo femenino y la equidad salarial.

Los movimientos #MeToo (Yo también) o 'Time is up' (Se acabó) promovidos desde Hollywood contra el acoso sexual y las Marchas de las Mujeres en EE.UU. y otras partes del mundo "nos dicen que necesitamos un debate crítico sobre los derechos de las mujeres, igualdad y las dinámicas de poderes en torno al género", ha afirmado Trudeau en su discurso en el Foro Económico Mundial.

"El tiempo realmente se acabó", dijo Trudeau, que ha abogado por unos sistemas bien definidos para denuncias de casos de acoso sexual y por asumir "nuestra responsabilidad a escuchar y, más importante, creer" a las mujeres que denuncian.

"ES LO JUSTO O LO CORRECTO"

Ha indicado que "cada uno de los líderes" políticos y empresariales puede, además, "actuar inmediatamente" para fomentar la presencia femenina en todas las esferas de la sociedad y "contratar, promover y retener a más mujeres".

Trudeau con sus calcetines en el Foro de Davos

Ello no solo "es lo justo o lo correcto, sino que es inteligente hacerlo", ha recalcado Trudeau, cuyo discurso fue muy aplaudido en un Foro en el que, no obstante, las mujeres representan solo el 21 % de todos los participantes.

"En Canadá, como en el resto del mundo, mucho del crecimiento económico y de la fuerza laboral que se ha dado durante décadas viene dado por la incorporación de las mujeres al mundo laboral y la transformación que ello ha supuesto de la mano de obra, pero aún hay margen para la mejora y beneficios que sacar' con una política que impulse el poder de la mujer", ha señalado.

Trudeau ha puesto de ejemplo un estudio de la consultora McKinsey que calculó que cerrar la brecha de género en Canadá aportaría 150.000 millones de dólares a la economía del país en 2026.

Otros informes resaltan que empresas y organizaciones con mujeres en sus consejos de administración y en cargos claves "rinden mejor". El Instituto Peterson para la Economía Internacional estimó que las compañías que aumentan la cuota de mujeres en posiciones de liderazgo del 0 % al 30 % mejoran sus beneficios en un 15%.

AYUDAR A PADRES A CRIAR A SUS HIJOS

Trudeau, quien ha cuidado la igualdad de género en su gabinete desde 2015, ha puesto como ejemplo las asistencias de Canadá para ayudar a los padres a criar a sus hijos, ya sea mediante una política de bajas de maternidad y paternidad progresistas o el respaldo económico para madres solteras.

Eso en cuanto a la política, ha detallado, pero las empresas "deben tener una política formal sobre género, hacer de la contratación de las mujeres una prioridad" y tener consejos de administración con idéntico número de mujeres que de hombres.

El mandatario canadiense ha preguntado a los líderes si quieren dejar a sus hijos y nietos un mundo menos justo que el que heredaron de sus padres o si desean afrontar los grandes problemas de la sociedad, parte de la cual se siente olvidada y perjudicada por la globalización.

"No podemos descuidar nuestra responsabilidad con la gente que más importa, la gente que no está en Davos y nunca estará. Aquellas personas para las que trabajamos y que tienen que ser nuestra prioridad", ha afirmado y ha advertido: Si la política no reacciona, "el sistema se romperá y nosotros fracasaremos".