Ricardo Costa: "El PP se financió con dinero negro por orden de Camps"

"Mi objetivo es contar la verdad, colaborar con la Justicia. Quiero explicar con todo detalle el sistema de financiación en 2007 y 2008". Así de claro ha sido Ricardo Costa, el que fuera secretario general del PP valenciano en el juicio que se sigue contra la rama valenciana de la trama Gürtel.

Y ha sido aún más claro al señalar a Camps como responsable de la financiación ilegal al expresidente de Valencia, Francisco Camps: "La decisión de encargar la campaña a Orange Market se produce directamente por el presidente Camps".

Orange Market es la empresa que organizó las elecciones autonómicas y municipales de 2007 y las generales de 2008. Además, ha asegurado que fue él, junto con el expresidente de las Cortes Valencianas Juan Cotino, los que ordenaron que el PP se financiase "con dinero en negro" para poder sufragar estos comicios.

Así lo ha dicho durante su declaración ante el juez de la Audiencia Nacional José María Vázquez Honrubia, que ha comenzado aseverando que quiere "colaborar con la justicia" en la misma línea que han confesado los líderes de la Gürtel y que va a explicar con "todo detalle el sistema de financiación" de las campañas.

Este es el momento en que Ricardo Costa, ex secretario general del Partido Popular en Valencia, afirma que el PP se financiaba con dinero negro en metálico aportado por los empresarios y que Francisco Camps era el máximo responsable.#Gurtelpic.twitter.com/0wc8R4lWmv — Noticias CMM (@CMM_noticias) 24 de enero de 2018

"Soy consciente de lo que estoy diciendo, de las repercusiones que esto va a tener en mí, en mi familia", ha dicho Costa al final de su confesión y antes de someterse a las preguntas de la Fiscalía.

"No he denunciado este tipo de actuaciones durante múltiples años de servicio público, y para terminar y someterme a las preguntas del ministerio fiscal, quiero declarar y manifestar mi arrepentimiento y pedir perdón a la sociedad valenciana y española, y en particular a mi familia que sé que va a sufrir consecuencias de todo esto", ha añadido acto seguido.

Durante su alegato al comienzo de su declaración, Costa ha enumerado varios actos de campaña del PP valenciano financiados gracias a la aportación de empresarios y al final de cada uno de ellos ha reconocido que omitió su "deber de denunciarlo" y ha afirmado que está dispuesto a asumir las consecuencias.

"Después de esta declaración, con los hechos nuevos que he aportado, estoy de acuerdo con los hechos de los que me está acusando el ministerio fiscal", ha acabado diciendo.

La Fiscalía pide 7 años y 9 meses de cárcel para Costa, que fue secretario general del PP de Valencia de 2007 a 2009 y exportavoz en la Cortes Valencianas.

Fue juzgado en Valencia en la causa por los trajes que Gürtel regaló a Francisco Camps y resultó absuelto tras ser declarado no culpable por un jurado

LAS REVELACIONES DEL BIGOTES

Tras las revelaciones de Álvaro Pérez, "El Bigotes", la semana pasada, apuntando al expresidente valenciano Francisco Camps como el inductor de los pagos en B a empresas de la Gürtel, la Audiencia Nacional ha reanudado este miércoles el juicio a la rama valenciana de la trama con la declaración del exgerente de Orange Market Cándido Herrero.

La confesión que hizo el pasado martes Correa causó un terremoto en el banquillo de los acusados, y provocó que el juicio quedara interrumpido 48 horas para permitir a las defensas de Crespo y "El Bigotes" negociar un acuerdo con la Fiscalía.

Finalmente ninguno de los dos llegó a un pacto pero, en busca de atenuantes, anunciaron su intención de colaborar y accedieron a responder a las preguntas de todas la partes.

En su declaración el pasado viernes, Crespo admitió que asistió a una reunión con el "Bigotes" y Costa en la que éste les indicó que tenían que facturar a empresarios si querían cobrar por sus trabajos en las campañas de las elecciones autonómicas y municipales de 2007 y las generales de 2008.

Por su parte, "El Bigotes" añadió que en ese encuentro Costa llamó a Camps para indicarle las reticencias de los responsables de Gürtel sobre el modo de pago y éste respondió que era la única forma que tenían de cobrar la deuda con el PP, que, según Crespo, ascendía a un millón de euros.

Y después afirmó tajantemente que Camps fue el que "creó" el sistema de financiación irregular del PP valenciano a través de comisiones de empresarios. "Es el único que podía hacerlo", sentenció.