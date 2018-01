A los seguidores de 'OT' les va a encantar esto que ha dicho Pablo Iglesias

Muchos de los seguidores de Operación Triunfo 2017 seguro que están al 100% de acuerdo con la frase que ha pronunciado Pablo Iglesias, secretario general de Podemos, durante una entrevista con eldiario.es.

El líder de la formación morada fue preguntado por la actuación de Amaia, la concursante navarra que en la última gala interpretó la canción Te recuerdo Amanda, de Víctor Jara, todo un símbolo cultural para la izquierda; y por cómo la izquierda puede simpatizar con un programa así.

Iglesias ha reconocido que no ha seguido el programa y que se mete en un terreno que desconoce. "Me enteré de algunas cosas, he visto los tuits, los fragmentos, pero no es mi medio. Si hablamos de series, que es un fenómeno de cultura de masas, sí me manejo bien, porque soy un consumidor compulsivo de series", aseguró.

En referente a esto, Iglesias ha asegurado que "es mucho más importante Operación Triunfo que el Telediario" y ha explicado la razón de su frase.

"Cuando se habla siempre de la manipulación mediática, la manipulación mediática no está en los Telediarios, todo el mundo detecta cuando se manipula en un Telediario. La clave fundamental está en las series, en las películas y en los programas de entretenimiento. En la producción cultural. Es mucho más importante OT que el Telediario. Son mucho más importantes los programas de entretenimiento y las series que los informativos. Hasta lo que significa el humor. Esa frase de El Intermedio, cuando dicen acabaron las noticias, ahora les contaremos la verdad. Es que, claro, es que funciona así".

Iglesias asegura que "el tema tiene que ver con la captación de las características culturales de una época" y que "sólo el hecho de que se debata sobre eso indica que estamos haciendo las cosas bien" porque la izquierda siempre estaba "encerrada en sus propios guetos de autoproducción cultural muy mediocres".

"Desde hace un tiempo, todo el mundo se ha dado cuenta de que las tendencias culturales de una sociedad es el terreno de juego", ha agregado.