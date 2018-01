Andreu Buenafuente cumplió este miércoles 53 años y lo hizo de una manera muy curiosa. El presentador se reencontró con su pasado.

El humorista Raúl Pérez se vistió del Buenafuente de mediados de los 2000, cuando todavía trabajaba en una cadena pública y se preocupaba por las audiencias, para darle una sorpresa al presentador. "Soy tu yo del pasado", dijo ante la sorpresa del presentador, del que no dejó de imitar los gestos.

El encuentro empezó de pie y rápidamente pasó a la mesa del presentador, donde compartieron silla y empezó la mejor parte de la conversación (minuto 3:25 del vídeo).

El Buenafuente del pasado se preocupó por su aspecto de 2018. "¿Por qué te has quitado la perilla? Te quedaba bien, así pareces un regidor del Ayuntamiento de Girona. Me recuerdas a Puigdemont, no lo conoce nadie", le dijo. También por la audiencia de Late Motiv (su programa en #0 de Movistar)y le confesó un problema: "Me está pasando algo muy raro, me estoy enamorando de la niña de Shrek".

El Buenafuente de hoy se tomó la pregunta (sobre su pareja, la actriz Silvia Abril) con mucho humor: "Estás muerto. No hay solución, no hagas nada. Déjate llevar. Prepárate para que muchos de tus amigos, cuando se lo comentes, no salgan de su asombro. Vas a oír muchas risas, pero tú piensa 'quién ríe el último, ríe mejor'... No es verdad, pero tú piensa que debajo de la niña hay una gran actriz. Lo que tienes que hacer es pelarla".

El mundial conquistado por España en 2010, el posible fichaje de Berto Romero y la posibilidad de que Rodolfo Chikilicuatre fuese a Eurovisión también centraron la conversación. "Hazlo, al final lo va a pagar él", le recomendó.