Se han hecho un pack. La amistad de Cepeda y Roi ha traspasado las paredes de la Academia de Operación Triunfo. Ahora que los dos están fuera del concurso, disfrutan juntos de toda clase eventos —desde la fiesta de cumpleaños de Javier Calvo hasta el preestreno de Cuéntame—, conceden entrevistas a dúo y se gastan bromas por redes sociales sin parar.

Usan tanto Twitter e Instagram que prácticamente no esconden secretos. De hecho, uno de los que todavía quedaban por desvelar lo han sacado este jueves a la luz. El de Santiago ha publicado en su cuenta de Instagram la verdad sobre sus fotos: la cara B.

No, no es lo que ocurre tras la cámara. Es lo que ocurre detrás de ellos. A su espalda. [Pincha aquí si no ves bien la imagen].

La foto, que ha conseguido en una hora más de 70.000 Me gusta, ha llegado después de una declaración de amor de Cepeda a Roi: "Cepoi es tan blandito que me quiero morir", una frase de Gru, mi villano favorito, que Cepeda y Aitana repetían sin parar dentro de la Academia. [Pincha aquí si no ves bien la imagen].