Elsa Pataky se sincera sobre sus inicios con Chris Hemsworth

"Sabe cabalgar a pelo, habla cinco idiomas y trabaja unos abdominales que pueden rivalizar con los de Thor", enumera la edición australiana de ELLE sobre los "superpoderes" de Elsa Pataky.

La actriz, de 41 años, es la portada del número de febrero de la revista y la protagonista de una entrevista en la que habla sobre su matrimonio con el actor Chris Hemsworth, de 34 años, y sobre su carrera.

La pareja comenzó su relación en 2009 y se casaron en secreto en menos de un año. Su primera hija, India Rose, nació en 2012 y los mellizos Tristan y Sasha llegaron en 2014. Pataky se ha referido en ELLE a esos primeros y difíciles años. "Creo que cuando comienzas una familia sin conocerse demasiado el uno al otro puede ser complicado", reflexiona la intérprete.

"Él era muy joven para formar una familia y, al mismo tiempo, hacía malabares con su carrera", prosigue Pataky. "Sin embargo, él siempre intentaba ser el mejor padre y nunca ha fallado a la hora de hacerme sentir que la familia era lo más importante para él. Así es como nos hemos hecho fuertes juntos".

Elsa Pataky también se refiere en la charla al hecho de poner, como muchas otras mujeres, su carrera en segundo plano al ser madre: "Es interesante cómo puedes ser una mujer exitosa que ha trabajado toda su vida y, cuando tienes hijos, de repente tu carrera no es tan importante y no la aprecias tanto. Sólo piensas: '¿Qué estoy haciendo? '¿He peleado toda mi vida por esto y ahora no sé si realmente lo quiero?".

"De alguna manera, es injusto porque no creo que los hombres pasen por eso", añade.