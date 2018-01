Indignación por el nombre del grupo de música del hijo de Federico Trillo

El hijo de Federico Trillo tiene una banda de música cuyo nombre ha desatado la polémica en redes.

Modo Avión, así se llama el grupo que el hijo y los sobrinos de Federico Trillo han montado.

Muchos usuarios han cargado contra el nombre del grupo al relacionarlo con el incidente del Yak-42, el avión que se estrelló en Turquía en mayo de 2003 con 62 militares españoles a bordo durante el mandato de Trillo al frente del Ministerio de Defensa.

En 2017 el Consejo de Estado —con María Dolores de Cospedal al mando— reconocía la responsabilidad del Ministerio en el siniestro sobre los fallecimientos, al quedar claro que Defensa conocía el mal estado de los aviones en las que se transportaba a las tropas.

Este mensaje ha recibido multitud de comentarios cargando contra el nombre.

A mí no me jodáis que estos se pueden llamar "Modo Avión" y yo no puedo hacer chistes sobre Carrero Blanco.