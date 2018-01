Las redes se vuelcan con Jorge tras destrozar este recuerdo de infancia de su mujer

Jorge Mayo López cometió hace unos días uno de esos errores imperdonables. Mientras estaba fregando, destrozó la taza en la que su mujer desayunaba desde los seis años: una taza blanca con la imagen de un perro salchicha azul relamiéndose ante un hueso.

Desesperado ante tamaña metedura de pata, Jorge pidió ayuda por Twitter en busca de una taza igual: "Hola a todos. Mientras fregaba me acabo de cargar la taza en la que mi mujer desayuna desde los 6 años. Por favor, si alguien me puede ayudar a encontrar una igual, estaría agradecido de por vida".

Hola a todos! Mientras fregaba me acabo de cargar la taza en la que mi mujer desayuna desde los 6 años, por favor, si alguien me puede ayudar a encontrar una igual estaría agradecido de por vida. pic.twitter.com/K0ZXv8e5Kg

Las respuestas fueron casi inmediatas y a las pocas horas ya había varias personas que incluso se ofrecían a regalarle una taza igual:

Demasiado usada, me temo pic.twitter.com/EG8ObqpmGf

Al final te has agenciado alguna?? He encontrado la mía (que menos mal que la tenía repe, pero le pasó lo mismo). #SectaDesayunadoraDelPerroSalchichaAzul pic.twitter.com/OAqsv7CFOA

Por favor, no sé que hacer ya para deshacerme de ellas. Mi novio no me deja! Pero por esta buena causa seguro que sí. ¿Cuántas quieres? Ayudameee! pic.twitter.com/IcrlOLPh2q