Los aficionados del Espanyol han cargado con dureza en redes contra su entrenador, Quique Sánchez Flores, por una de sus decisiones sobre la alineación del equipo para jugar contra el Barça.

El técnico eligió al portero Pau López para defender la ventaja de 1-0 que el equipo había logrado en el partido de ida de cuartos de la Copa del Rey. Pero las cosas no empezaron bien para el conjunto blanquiazul, que encajó dos goles en la primera parte.

Por eso, muchos se acordaron del portero que había dejado la portería a cero en el partido de ida, Diego López, y criticaron al entrenador por dejarlo en el banquillo:

La puta seguridad que da Diego Lopez no la da Pau Lopez y punto y el equipo lo sabe de sobra vaya tela nos van a meter 8.. que poco me ha durado la ilusion😢😂😂 #RCDE

Porque no ha jugado Diego López?

¿Por qué no juega Diego López? No lo entiendo, bah paso de ver esta mierda. Así para cuando entre Coutinho y marque ya no estoy por aquí. Nos vemos.