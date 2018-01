Twitter se mofa de este "pijo, guapo y superficial" por quejarse de la pluma de su cita

Un invitado en First Dates ha buscado el premio al comensal más grosero. Y muchos se lo darían. Sergi, un barcelonés de 20 años, ha cenado con Ken, de la misma ciudad y edad. Ambos se autodefinen como "pijos" pero el primero lo ha llevado más allá y añade que también es "guapo, selectivo y superficial".

No mentía. Nada más ver a su cita, reveló en el confesionario que de espaldas le había gustado pero que, "en cuanto se dio la vuelta me he dicho: '¡La madre del cordero!". No contento con eso, ha añadido que no se cree que Ken sea modelo "ni en pintura". "¡De modelo de calcetines, en todo caso!", ha exclamado.

Y tuvo tiempo de insultar a su acompañante un poco más: "A mí me gustan depilados, pero a este le falta pasarse un poco de cera".

Durante la cita, sus comentarios no han sido diferentes. En un momento ha dicho que no le gusta juntarse "con según qué gente" en "sitios de postureo". En otro, ha apuntado: "Eso de que alguien sea un callo pero tenga un cuerpazo... Me da igual, con lo que sales a pasear a la calle es con la cara".

Como ha pasado ya más de una vez, el invitado más egocéntrico y maleducado es el que ha rechazado al otro. Los fans no le han perdonado a Sergi sus frases, particularmente que se quejara de que su cita tuviera pluma... teniendo en cuenta la que él gasta.

#firstdates544 Según Sergi no se puede ser gay y creyente. Lo que está dejando claro es que sí se puede ser gay y gilipollas. pic.twitter.com/4ycPaJPysy — ElTrivi (@ElTrivi75) 25 de enero de 2018

Tú imagina que vas a la tele por hacer algo con tu vida sentimental y te plantan delante a algo como Sergi. Cómo te quedas #FirstDates544 — Gartzia (@GartziaJauna) 25 de enero de 2018

Sergi, el típico gay con una tonelada de pluma que tiene un prejuicio hacia los gais con pluma y además da por hecho que tenerla implica ser pasivo. En resumen, ha follado poco, ha viajado poco, conoce poca gente y básicamente es un completo gilipollas. #Asco#FirstDates544 — Otro tipo (@El_otro_tipo) 25 de enero de 2018

El del bigote dice que al otro se le nota la pluma, yo ya me muero #FirstDates544 — Travelo (@misstraves) 25 de enero de 2018

Uno no trabaja y el otro trabaja en una zapatería.... y van de pijos.... #FirstDates544pic.twitter.com/39noVSTfJF — Timo-Thai (@timo_thai) 25 de enero de 2018

#firstdates544 "No tengo nada en contra de la gente que tiene pluma"...ya, imagino....es que tener algo en contra de uno mismo es de imbéciles....🤔🤔🤔 — Fernando Abrantes (@fer2365) 25 de enero de 2018

Flipo con la peña, si no te gusta el pavo te callas, te aguantas y luego le dices que no, pero soltarlo delante de las cámaras y poner cara de asco es refeo #FirstDates544pic.twitter.com/nmBotGO0cX — PrincesaCasandra ن🇪🇸 (@PrinCasandra) 25 de enero de 2018

Los padres de Sergi deberían haber gastado más dinero en condones.#FirstDates544 — JAMBO (@117ODR117) 25 de enero de 2018

#FirstDates544 La señora de 66 años es menos homófoba que el propio Sergi. Así estamos. — Álvaro (@Alvaro_EdC) 25 de enero de 2018

#firstdates544 Modelo de calcetines dice el muy maricón, y lo dice el que se parece a un Dorito de queso. — Cindy (@__SMartinez) 25 de enero de 2018

Sergi mete palabras que no tiene ni idea de lo que significan porque sino no las diría. #firstDates544 — La del tecnológico (@oc_marta) 25 de enero de 2018

Si Sergi ya es un infierno con 20 años, qué treintena de celos, tristeza y envidia le espera.#FirstDates544 — No cuajo (@LaVidaMePuede) 25 de enero de 2018