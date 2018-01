Una diputada del PP de Málaga contrata casi 200.000 euros con la empresa de su pareja y su cuñado

Marejada en el PP de Málaga. La diputada provincial del Partido Popular Marina Bravo, responsable de la delegación de Medio Ambiente en la institución, ha contratado en los últimos tres años y medio servicios por valor de casi 190.000 euros con la empresa de su cuñado, donde además trabaja la pareja de ella, ha desvelado la Cadena SER.

Según sus datos, la popular ha adjudicado en al menos 20 ocasiones contratos menores con esta agencia de comunicación, llamada TuImagina. Bravo -que accedió a la delegación de Medio Ambiente en septiembre de 2013 y antes había sido responsable de Cultura y Deportes en dicha administración– dio estos contratos siempre por debajo de los 18.000 euros más IVA, lo que suma unos 22.000 euros, por lo que no hace falta convocar un contrato público para dar la asignación. Estos encargos se produjeron entre el 2 de junio de 2014 y el 27 de octubre de 2017, tal y como ha detallado el PSOE, que ha pedido su dimisión inmediata.

El diario Sur ha informado de que la diputada inició "meses antes de junio de 2014" una relación sentimental con el hermano del administrador de la firma, una empresa que lleva trabajando con la Diputación más de dos décadas, por lo que ha sido contratada por gabinetes previos de otro color político. Factura, de media, unos 50.000 euros al año con la Diputación. Sin embargo, según la SER, es a partir de septiembre de 2013, tras el nombramiento de la diputada Marina Bravo como responsable de Medio Ambiente, cuando se incrementa el número de contrataciones con esta agencia, "hasta tal punto que suman 189.046,99 euros de adjudicaciones directas en los últimos tres años y medio".

El equipo de Gobierno del PP en la Diputación de Málaga ha restado importancia a este caso y defiende que no se incurre en ningún tipo de incompatibilidad. Recuerda que el área de Medio Ambiente maneja un presupuesto anual de unos siete millones de euros y realiza de media cada año más de tres contratos menores. Bravo, en declaraciones a la SER, ha admitido la relación pero insiste en que no hay ningún tipo de incompatibilidad: "Que no es decoroso...¿qué es lo que es decoroso? ¿Tener que marcar a alguien porque una persona que trabaja en una empresa tiene una relación con un político? ¿Estamos locos? Creo que es buscar el daño en una precampaña electoral. ¿Dimitir? Mi conciencia esta más que tranquila, así que dimitir, por supuesto que no voy a dimitir", ha remarcado.

YA NO MÁS

Tras conocerse este caso, la delegación de Medio Ambiente de la Diputación malagueña ha anunciado que dejará de contratar, de forma inmediata, con la empresa de su cuñado y su pareja. Bravo ha hablado de un "exceso de confianza" en su equipo, a quien responsabiliza en parte de encargar los trabajos de su área aunque era ella la que, en todo momento, firmaba el trámite inicial para la reserva de crédito, es decir, la partida económica con la que se iba a contratar a Tulmagina, indica la citada emisora.

También hoy se ha sabido que el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, gobernado por el PP, y donde Bravo es concejala de las áreas de Medio Ambiente y Patrimonio Artístico, ha realizado contratos con esta misma agencia de publicidad. Bravo se defiende asegurando que no ha tenido "nada que ver" con la contratación de estos trabajos.