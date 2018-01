Cachondeo general con un tuit que compara un gabinete de crisis español con uno francés

Sí, vale, lo de que Spain is different está muy manido, que las comparaciones son odiosas, y tal y tal (que decía aquel). Pero es que, a ver...

Un tuitero, La Merkel (@GobernoAlem), ha aprovechado la ya mítica imagen del gabinete de crisis del Gobierno del Ministerio del Interior, con motivo del caos por las nevadas en varias carreteras españolas el pasado 6 de enero, para comparar cómo se hacen estas cosas en España y como las hacen, por ejemplo, nuestros vecinos franceses con motivo de la alerta por las crecidas del río Sena.

La comparación, que tiene cerca de 3.000 retuits y 2.400 'me gusta' en pocas horas, ha generado además centenares de comentarios descacharrantes:

No me imagino a los franceses diciendo que la culpa es del río por no avisar y de la gente por no prever que podía pasar

No he podido, te juro que lo he intentado, pero no he podido 😂😂😂

Y lo peor de todo es que es muy triste que nos traguemos estas cosas pic.twitter.com/R2Lsf8qxnp