El pasado porno del secretario general del PP en Elda

Sorpresa en la localidad alicantina de Elda tras la publicación de un vídeo pornográfico protagonizado por el secretario general del PP en esta localidad, Iván Obrador.

La cinta, titulada Tomasa, la zorra pescatera, dura 28 minutos y fue colgado en Internet en 2013, aunque varias páginas donde estaba alojado ya lo han retirado.

En ella aparece Obrador quien, aunque no participa en ninguna escena de sexo explícito, sí suelta frases como "Mi zorra Tomasa tiene un oficio muy poco sexy, porque es pescatera", "gracias por tunear a mi zorrita" y "hasta un mono con el culo pelao es más sexy que tú".

Según ha explicado al diario Levante, Obrador se siente "víctima de un engaño" y ha anunciado acciones legales:

"Ese sketch se grabó en Alicante cuando yo tenía 25 años después de que el actor y director Bobby Perú -es su nombre artístico- contactara conmigo a través de un amigo con el que ya no tiene ninguna relación. No firmé ningún contrato ni cobré nada. Fue una colaboración puntual, de un par de horas, en un momento de mi vida en el que me encantaba participar en programas de televisión. Pero nadie del equipo -afirma tajante- me informó en ningún momento de que se trataba de un video de contenido pornográfico que pensaban difundir», reitera el afectado añadiendo que «de haber sabido que junto a mi representación iban a añadir luego escenas de sexo explícito hubiera hecho gestiones para evitarlo"