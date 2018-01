La genialidad de Cepeda tras su paso por la alfombra roja de 'Cuéntame'

El dúo cómico Cepoi funciona también por separado. Roi ya demostró sus dotes para el humor durante su estancia en la Academia de Operación Triunfo, pero Cepeda ha preferido a estar fuera para desatar su retranca.

El concursante de Ourense acudió este miércoles al preestreno de Cuéntame y quiso hacer de influencer subiendo una foto de la alfombra roja a su perfil de Instagram [la puedes ver aquí]. Contento por ir vestido de prestado, explicó todos los detalles de su estilismo. ¡Con pelos y señales!

Su publicación, que ha ganado el aplauso de Roi —"¡qué genio eres!"—, empieza en tono serio: "Un placer haber participado en la premiere de Cuéntame, nos ha encantado! Gracias a @tataxuu por vestirnos y a la showroom @xxlcomunicacion". Y poco a poco empieza a sacar su tono irónico hasta llegar al final, donde hace una confesión.

"Me han dicho que llevo una americana de @macsonshop y la camisa y el chaleco de @silbonmoda. El pantalón, los zapatos, los calzoncillos y los calcetines son míos, creo que de @zara, no me hagáis mucho caso, tengo que mirarlo. La alfombra roja no me dijeron de qué marca es y el cartel de detrás intuyo que se ha encargado a Carlin. La pulsera es del mercadillo y me he peinado yo. Paz. #ot2017. Ah, y no me vuelvo a cortar el pelo 😣"

24/01/2018

La publicación acumula más de 77.000 Me gusta en sólo un día y más de 2.300 personas han dejado su comentario.

Cepeda coincidió en este evento con todos sus compañeros expulsados de la Academia y también con el presentador Roberto Leal, que compartió varias fotos de la cita en Instagram.