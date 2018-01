Patricia Conde "se baja de la vida" por este titular con Dani Martín

Cerca de 500.000 personas se apellidan Martín en España según el INE. Si a esto se le suma que dos de ellos son famosos y tienen cierta relación con Patricia Conde, la confusión está servida. Una revista ha publicado la noticia del regreso a la televisión de la mítica pareja de Sé lo que hicisteis..., formada por la presentadora y el humorista Ángel Martín. Sin embargo, en lugar de mencionarle a él, al que aluden en el titular es al cantante Dani Martín, expareja de Patricia Conde.

La confusión, que ya ha sido corregida por el medio, ha dado lugar a muchas bromas por parte de ambos presentadores, que la han compartido en redes sociales con tono de humor.

Conde, incluso menciona al cantante, indicando con sarcasmo que "no se acordaba" de haber anunciado la noticia. Mientras que Martín, bromea con que no ha durado "ni un día" en el programa de su compañera y le da la enhorabuena al cantante. El humorista y director Santiago Segura también ha querido bromear con el asunto y ha comentado la publicación de Conde en Instagram: "Pobre Dani, le veo muy desmejorado". Por el momento, el exvocalista de El Canto del Loco no ha respondido a ninguna de las dos publicaciones.

Enhorabuena a @_danielmartin_https://t.co/MjVBrkMr8T — Ángel Martín Gómez (@angelmartin_nc) 25 de enero de 2018

La confusión tiene, en este caso, una doble percepción, ya que Dani Martín y Patricia Conde estuvieron juntos entre 2007 y 2008. Sin embargo, ambos mantienen una buena amistad después de su ruptura, y de vez en cuando comparten fotografías juntos en redes sociales.

Esta no ha sido la única confusión reciente de un medio de comunicación con dos personas que se llaman parecido. El 17 de enero, Glamour publicó por error una fotografía de Anna Kendrick en la noticia del nacimiento de los mellizos de Anna Kournikova y Enrique Iglesias.