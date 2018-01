Un banquero suelta que los desahucios son "una leyenda urbana" y se lleva un corte histórico por parte de este juez

El magistrado y portavoz territorial de Jueces y Juezas para la Democracia, Joaquim Bosch, ha publicado una indignada apreciación, después de que el director de CaixaBank, Juan Antonio Alcaraz, afirmase que "los desahucios forman parte de la leyenda urbana".

"Yo no he desahuciado a nadie. De hecho, no queremos desahuciara nadie, queremos que la hipoteca se pague y el problema es que en España se ha olvidado la obligación de pagar las deudas. Lo que está bien visto es no pagar las deudas. Hemos refinanciado casi 300.000 hipotecas para intentar no desahuciar a nadie. Los bancos no queremos desahuciar a nadie, pero, evidentemente, tenemos una hipoteca, una propiedad, y queremos que esa hipoteca se pague", afirmó Alcaraz, durante su participación en el Encuentro sobre el Sector Inmobiliario organizado por el IESE, Tinsa y Savills Aguirre Newman.

Las palabras del banquero han provocado la reacción inmediata de Bosch, quien se basa en su experiencia personal como juez para matizar que "yo he visto en los juzgados miles de desalojos de este y otros bancos, que no pararon hasta que los jueces empezamos a archivarlos por cláusulas abusivas".

"No sé si creerlo a él o a mis propios ojos", sentencia.

El director de CaixaBank dice que los desahucios son una leyenda urbana. Pues yo he visto en los juzgados miles de desalojos de este y otros bancos, que no pararon hasta que los jueces empezamos a archivarlos por cláusulas abusivas. No sé si creerlo a él o a mis propios ojos. pic.twitter.com/M3PktXIWDi — Joaquim Bosch Grau (@JoaquimBoschGra) 25 de enero de 2018

Los comentarios generados por las palabras de Bosch se cuentan por decenas:

