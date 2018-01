Un científico triunfa con su irónica respuesta a este "terraplanista"

El científico valenciano José Miguel Mulet, investigador del Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas de la Universidad Politécnica de Valencia, ha compartido este jueves una publicación vista en Facebook en la que un usuario defendía que la Tierra es plana.

El post, publicado por Francisco José Fornell en su perfil de Facebook, asegura que la Tierra no es "una bola" porque "el agua no se curva". "El método científico demuestra una vez más que la Tierra es plana y no una bola, con esta sencilla y didáctica explicación", aseveraba este usuario, antes de añadir: "Quién (sic) no lo comprenda es imbécil".

Al texto acompañaba un dibujo en el que, supuestamente, quedaba demostrado que el agua no puede curvarse.

Mulet ha compartido esta publicación y ha respondido con ironía: "He visto la luz. He vivido engañado toda mi vida. Ahora sé la verdad".

He visto la luz. He vivido engañado toda mi vida. Ahora sé la verdad. pic.twitter.com/bPqq9Hz1iS — JM Mulet (@jmmulet) 25 de enero de 2018

En las respuestas a este mensaje, varios usuarios (y también el propio Mulet) demostraban claramente que la teoría del dibujo es absolutamente falsa:

Pásele a ese señor lo que acabo de descubrir... el agua si se curva! 😎 pic.twitter.com/HZ01UjO3Gs — Malamen™ (@lerique81) 26 de enero de 2018

Yo he descubierto esto pic.twitter.com/xgh8TtGxi5 — JM Mulet (@jmmulet) 26 de enero de 2018

Pues cuando le cuenten el efecto coanda, le va a estallar la cabeza.https://t.co/bsy44gBVlS — César Fernández Cano (@CaesarFdez) 26 de enero de 2018

Mulet ya fue protagonista el año pasado tras ser insultado por Mercedes Milá en el programa de Risto Mejide en Cuatro.

Mercedes Milá al científico español @jmmulet:



"Lo primero que te digo es que adelgaces porque estás gordo".



QUÉ BAJEZA MÁS GRANDE. pic.twitter.com/X5x2yFTDdB — Juan Miguel Garrido (@Juanmi_News) 5 de marzo de 2017