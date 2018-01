Un niño triunfa en redes con la respuesta a la pregunta: "¿Quién descubrió América?"

La respuesta de un niño de ocho años llamado King Johnson, de Chicago, a la pregunta "¿quién descubrió América?" está arrasando en redes sociales.

En la publicación de Facebook, que lleva en pocas días más de 140.000 compartidos, el joven muestra su enfado con la profesora por contar en clase que fue Cristóbal Colón el que descubrió América.

"Hoy no fue un buen día para aprender", afirma el niño antes de cargar contra profesora por contar "mentiras".

"Cristóbal Colón no descubrió América, fueron los indios americanos", dice en referencia a los que vivían en esas tierras antes de la llegada de Colón.

"Mi madre me ha dicho que el único Cristóbal que nosotros reconocemos es Wallace (por el rapero The Notorius B.I.G). Me gusta el Día de la Raza (Día de Colón) pero prefiero que no me enseñe mentiras. ¿Cómo personas blancas pueden enseñar historia a la gente negra?", escribe el pequeño.

La profesora simplemente ha respondido que estaba decepcionada con el alumno. La madre del niño ha dicho a la edición estadounidense de HuffPost que fue ella misma la que le contó a sus hijos lo que saben de Colón y que está orgullosa de su respuesta.