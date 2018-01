Una tuitera protesta porque dos hombres se le acercaron para enseñarle a lavar el coche

Un tuitera, Rata de dos patas (@bmonereo), ha compartido su experiencia personal al ir a lavar el coche y ha generado indignación en Twitter.

Según Rata de dos patas, dos hombres se acercaron a ella para explicarle cómo debía lavar su vehículo, lo que unido a otras experiencias en talleres, como cuando le dijeron que si le bajaba el nivel del refrigerante le dijera a su marido que se lo rellenara, le ha generado una tremenda indignación:

He ido a lavar el coche y no uno, SI NO dos señores han venido a explicarme como se hacía.

Porque un caño de agua a presión es un misterio masculino ancestral.

Porque una lavadora para ellos es alquimia PERO LAVAR UN COCHE ES TODO UN ARTE. — rata de dos patas (@bmonereo) 25 de enero de 2018

Tienes que darle a las llantas y después al PERO QUIERE DEJARME QUE LAVE MI COCHE COMO ME SALGA DEL SANTO COÑO — rata de dos patas (@bmonereo) 25 de enero de 2018

Una hartura muy grande de verdá.

Que tengo para empezar y no parar hasta agosto.

El otro día se me jodió el tapón del anticongelante (esto es verídico) y el mecánico me dijo:" le he dejado una garrafita en el maletero, si ve que baja el nivel que su marido lo rellene" — rata de dos patas (@bmonereo) 25 de enero de 2018

Tras decirle que ni marido ni marida me repitió 300 veces como hacerlo, muy despacio y a gritos, haciendo mucho hincapié en que tenía que ser en frío porque si no TE PUEDES ACHICHARRAR.

Porque como soy mujer no puedo entender que ALGO CALIENTE QUEMA! — rata de dos patas (@bmonereo) 25 de enero de 2018

Y a toda la gente que se ofende (hombres) recordarles que en todo el hilo les he faltado al respeto. Y en el momento tampoco he sido borde con los que se han acercado. Que yo sé que os han educado así, que la sociedad os dice que seáis así PERO HACED EL ESFUERZO DE DEJARNOS VIVIR — rata de dos patas (@bmonereo) 25 de enero de 2018

El hilo abierto por Rata de dos patas ha servido de soporte para muchas críticas y para que otras tuiteras compartan sus experiencias similares:

A mí el otro día por teléfono, el encargado de un desguace:

-Sí, tenemos el cinturón que nos pide, si no está del todo segura puede venir con su marido y..

-Perdone, no tengo marido, tengo mujer. Y puedo apañármelas mejor que si lo tuviera. Besis



(Nunca fui) — Natalia (@Nat_Bcn) 25 de enero de 2018

Este martes: el mecánico me dice tras la revisión q se tendrán q ajustar las direcciones traseras. Le digo q ok y q si las delanteras no hará falta ajustarlas. Con la mano en la barbilla dice: "A ver cómo lo explico para q lo entienda una mujer..."



P.D. Soy ingeniera industrial. — Elisa (@Elisa_kp) 26 de enero de 2018

Eso me ocurre cuando aparco. Y me cabrea! Conduzco desde los 15 y me saque carnet con 9 prácticas. — Monique Targaryen (@EmeTargaryen) 26 de enero de 2018