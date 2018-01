Ve entrar a su cita y se lleva la peor primera impresión de la historia de 'First Dates'

Pocas veces una primera impresión en First Dates ha sido tan mala como la que se llevó Begoña, una cántabra de 39 años, con Josema, un chico de Irún de 45.

Begoña quería un vasco, "un hombretón, que tenga su pelo...". Y un vasco tuvo, pero sin demasiada cabellera.

"Es que ha sido verle entrar y casi me levanto y casi me voy. Me he puesto muy nerviosa, porque la primera impresión que me ha dado ha sido como muy mala", ha reconocido Begoña: "No me ha gustado, el pobre... Me habéis traído un calvo y a mí me pone el pelo vasco", ha explicado.

Por suerte, las dotes de psicóloga de la camarera Lidia Torrent han dado resultado y, tras pedirle que le dé una oportunidad, la chica se ha tranquilizado.

"Le veía como muy delgado, como un esqueleto, luego me he dado cuenta de que no era tan esqueleto", ha afirmado.

Lo cierto es que el desastroso comienzo se ha ido encauzando poco a poco y la cosa no ha terminado nada mal: