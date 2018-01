El cabreo de una concursante de 'Got Talent' tras ser rechazada por el jurado

No todos los concursantes del programa de Telecinco Got Talent están de acuerdo con las valoraciones del jurado sobre sus actuaciones. Sin embargo, las formas de reaccionar a los comentarios de los jueces suelen ser bastante diferentes. Unos se decepcionan, otros las ignoran y después están los que se cabrean.

Este último es el caso de Soraya, una concursante que acudió al programa a realizar una peculiar actuación que no salió como ella esperaba.

Según describió la participante, su número consistía en un performance poético con bodypaint. "Perfopoesía", matizó. "Recito mis propios versos con un lenguaje artístico propio", explicó la concursante.

La actuación consistió en recitar un poema sobre un fondo de música electrónica. Mientras clamaba los versos, la concursante iba pinchando unos globos negros que llevaba atados al cuerpo revelando la pintura que cubría su piel.

Al terminar la actuación, el público le devolvió silencio y caras de asombro en lugar de los habituales aplausos. Fue Jorge Javier Vázquez el primero que se decidió a hablar asegurando que no había entendido la actuación.

Eva Hache argumentó que la idea le había parecido fascinante y que el texto le había gustado mucho. "Pero creo que falta un poco de trabajo a nivel de expresión corporal y en cuanto a movimientos un poco más trabajados", añadió.

Y aquí empezó el cabreo de la concursante. La valoración de Eva Hache no le gustó nada y le respondió en tono de reproche: "¿Sabes que he tardado ocho horas en pintarme el cuerpo? Creo que eso es un trabajo previo"...

"¿Tú sabes lo que tardan en maquillarme a mi con la cara que tengo?", le cortó Eva Hache en tono jocoso.

La intervención de Eva Hache se ganó, por fin, los aplausos del público y la concursante respondió con gestos de frustración y enfado.

Solo le cambió un poco la cara cuando Risto valoró positivamente su actuación. "Lo que más me gusta de tu número es la cantidad de gente a la que no le va a gustar tu número", señaló.

Finalmente, la concursante no obtuvo los síes necesarios para pasar a la siguiente fase del concurso, algo que escapó a su comprensión.

"No me lo esperaba", aseguró mientras abandonaba el escenario. Pero fue al llegar a donde le esperaba Santi Millán donde se dejó llevar por la ira y estalló: "¡Qué puta rabia voy a incendiar el teatro!", aseguró. El presentador del programa intentó calmarla, pero la concursante no entró en razón.

#GotTalent4 "Voy a incendiar el teatro. No me lo creo. Me lo he currado un montón. Yo no me lo esperaba" https://t.co/fenrUL3cxHpic.twitter.com/Ijg0lZtxwG — Got Talent España (@GotTalentES) 26 de enero de 2018

"Que no, que no.... Que no me lo esperaba... que me voy súperfrustarada, que yo no me quedo así... Te aseguro que me lo he currado mogollón, que no es verdad que no venga preparada", decía mientras el jurado observaba la escena desde sus asientos.

"Qué rebote, ¿no?", comentaba Risto.

