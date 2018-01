Ronaldo, 'cazado' haciéndole ESTO a Marcelo tras un gol

El Real Madrid ha cuajado un gran partido ante el Valencia, al que ha ganado por 1-4 en Mestalla.

Dos de los goles del conjunto blanco los ha marcado Cristiano Ronaldo y el resto han corrido a cuenta de Kroos y de Marcelo.

Precisamente, en la celebración del gol del brasileño (el tercero del Madrid), se ha producido una imagen curiosa.

Mientras Marcelo celebraba el tanto con sus compañeros, Ronaldo llegaba por detrás y le tocaba por detrás de esta manera:

Una imagen que no ha pasado desapercibida en Twitter, donde muchos se han preguntado qué diablos quería hacer Ronaldo.

What exactly Ronaldo doing to Marcelo 😂😂😂 pic.twitter.com/aqSXkKIqNS — Zingisa Mfoboza (@Zingisamfoboza3) 27 de enero de 2018

"¿Qué le está haciendo exactamente Ronaldo a Marcelo?"

What exactly is going on here Ronaldo? 🤔 pic.twitter.com/jiBgBDcv6V — Goal (@goal) 27 de enero de 2018

"¿Dónde quiere llegar Ronaldo exactamente?"

Marcelo is overdue for a prostate exam, Ronaldo is just being helpful... https://t.co/sDz80yyN1t — She Wolf® (@Shewolfmo) 27 de enero de 2018

"A Marcelo se le retrasó el examen de próstata, Ronaldo sólo está ayudando"

Ronaldo : I can do anything for you bro, if you score😋

Marcelo : I'll be waiting bro😅



*Marcelo scores*

Ronaldo :👇🙌😂 pic.twitter.com/eHHp7Y5pEO — HarunahKakande10 (@IamKharunah10) 27 de enero de 2018

"Ronaldo: Haré lo que sea por ti, si marcas. Marcelo: Estaré esperando. *Marca Marcelo*"

Ronaldo's interesting way of celebrating with Marcelo pic.twitter.com/BLfXP626HL — Amitai Winehouse (@awinehouse1) 27 de enero de 2018

"Interesante la forma de celebrar de Ronaldo con Marcelo"