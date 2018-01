El inspirador mensaje de Ian McKellen por el aniversario de su salida del armario

Ian McKellen, el actor que dio vida a Gandalf, uno de los personajes más queridos de El Señor de los Anillos, está de celebración. Este sábado se han cumplido 30 años desde el actor reveló en un programa de radio de la BBC que era homosexual, según ha contado él mismo en su cuenta personal de Twitter.

I've never met a gay person who regretted coming out – including myself. Life at last begins to make sense, when you are open and honest. Today is the 30th anniversary of the BBC radio discussion when I publically said I was gay. So I'm celebrating! — Ian McKellen (@IanMcKellen) 27 de enero de 2018

Nunca he conocido a ninguna persona gay que se haya arrepentido de haber salido del armario, incluido yo mismo. Por fin la vida empieza a tener sentido cuando te abres y eres honesto. Hoy es el 30º aniversario del debate en la emisora de radio de la BBC donde dije públicamente que era gay. ¡Estoy de celebración!

El mensaje de McKellen ha inspirado a muchos de sus seguidores, que han respondido a su publicación contándoles su caso personal.

Ian I am coming out to my family tomorrow. I hope my life will make sense as you say. I hope I could be as brave as you. — Queen of pasta (@LoveMorsang) 27 de enero de 2018

Ian, voy a salir del armario ante mi familia mañana. Espero que mi vida tenga sentido como tú dices. Espero poder ser tan valiente como tú.

Never regretted it either. Best thing I ever did for myself because it enables to meet the love of my life and almost 21 years later we are still going strong! pic.twitter.com/V7zTIchdS6 — Mike🏳️‍🌈🏳️‍🌈 (@KCGregsHusband) 27 de enero de 2018

Yo tampoco lo he lamentado nunca. Es lo mejor que pude hacer por mí, porque me permitió conocer al amor de mi vida y casi 21 años después, ¡aún estamos fuertes!

The first 21 years are just the start. Wishing you long happy lives together 👬 — Caroline Leaver (@cfhleaver) 28 de enero de 2018

Los primeros 21 años son solo el principio. Os deseo una larga vida juntos.

Thank you. We've already survived cancer and a heart attack followed by triple bypass. We count every day as a blessing. — Mike🏳️‍🌈🏳️‍🌈 (@KCGregsHusband) 28 de enero de 2018

Gracias. Ya hemos sobrevivido a un cáncer y un ataque al corazón seguido de triple bypass. Contamos cada día como una bendición.

My son came out to me right after graduating. He had met a sweet guy, and wanted me to know. He'd allready been in situations with me supporting gay rights, but still was relieved. Which was completely adorable. Almost as adorable as they were as a couple. — rfb (@booksmatter33) 28 de enero de 2018

Mi hijo salió del armario justo después de graduarse. Conoció a un chico y quería que yo lo supiera. Él ya me había acompañado a manifestaciones de apoyo por los derechos de los homosexuales, pero aún así se sintió aliviado. Eso fue completamente adorable. Casi tan adorable como lo fueron en pareja.

My brother came out in the 90s, when it was much more 'taboo' to be gay than it is nowadays. I admire him for being himself and happy.

He always said "those who matter don't mind and those who mind don't matter". So true! Anyway, Happy Anniversary🍾 X — Joanne Pountney❄🌊#FBPE (@jo_pountney) 27 de enero de 2018

¡Felicidades Sir Ian! Yo no soy gay pero sí lo es mi hermano y tú eres uno de sus héroes. Ya sabes, todo es cosa de Gandalf y Magneto...

Mi hermano salió del armario en los 90, cuando ser gay era mucho más tabú de lo que es hoy en día. Le admiro por ser feliz y él mismo. Él siempre dijo "a los que importan no les importa y a los que les importa no importan". ¡Cierto! En cualquier caso, feliz aniversario.

It's been 13 years for my son. He's 30 and happily wed to a terrific guy. I got this tattoo to celebrate his marriage. #LoveIsLovepic.twitter.com/IBIzTWD8HA — Drieux Koeppel (@DrieuxK) 27 de enero de 2018

Han pasado 13 años para mi hijo [desde que lo hizo público]. Tiene 30 años y está felizmente casado con un chico fantástico. Me hice este tatuaje para celebrar su boda. Amor es amor.

My grandson came out last year. He's 11 and he's loud and proud. So are we. — TraceyJo (@gmaluv2) 28 de enero de 201

Mi nieto salió el año pasado. Tiene 11 años y es fuerte y orgulloso. Así somos.