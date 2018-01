Las mejores frases de Ágatha Ruiz de la Prada en 'Sábado Deluxe'

La diseñadora Ágatha Ruiz de la Prada ha acudido este sábado por primera vez al programa de Telecinco Sábado Deluxe. Allí ha sido entrevistada únicamente por el presentador Jorge Javier Vázquez y le ha contado varias anécdotas sobre su vida, su divorcio y sus 30 años de matrimonio con el periodista Pedro J. Ramírez, al que ni siquiera nombró por su nombre, refiriéndose a él en todo momento como el "innombrable".

"Más de 100 personas me han llamado para que no me siente aquí. Me han dicho que hay alguien que me quiere poner una querella", ha señalado la diseñadora al comienzo de la entrevista.

Ágatha Ruiz de la Prada ha perdido 18 kilos desde su separación a finales de 2016 y asegura que ahora se encuentra en una etapa muy divertida de su vida. "Me tenía que haber separado antes, me he quitado 20 años de encima".

Estas son algunas de las mejores frases y los temas que ha dicho la diseñadora en la entrevista:



MATRIMONIO Y DIVORCIO

"Nunca he creído en el matrimonio, pero no quiero que se me conozca como la divorciada de... Quiero que se me conozca por mis diseños".

"Yo no me lo esperaba, fue una sorpresa. Estaba en una época de tener nietos no de buscar novio".

"Cuando pasó todo esto todo el mundo me dijo que dentro de un año estaría fenomenal, y yo pensaba que eso era mucho tiempo. El año ya ha pasado, y en este momento encuentro aburridísimo el tema. Ahora siento que me he quitado un peso de encima".

"Agradezco que esto haya pasado [el divorcio], pero también agradezco estos 30 años, porque tengo dos hijos maravillosos".

PEDRO J. RAMÍREZ

"Cursi ha sido toda la vida. O se es cursi o no, y él lo ha sido siempre. Yo se lo decía y creo que se enfadaba. La verdad que cuando ahora pienso la de veces que le he llamado cursi...".

"Con él [Pedro J. Ramírez] he tenido la suerte de codearme con el poder y eso me encanta. Siempre me he codeado con gente importante y siempre me ha gustado".

"De pequeña vivía puerta con puerta de Antonio Garrigues Walker y allí estaba la gente más interesante del mundo. Además, en casa de mi abuelo vivía Don Juan y había vivido Don Juan Carlos".

"Todos los días sentía que estaba viviendo algo importante [con Pedro J. Ramírez]. Eso era muy divertido, la verdad. Yo he estado muy entretenida. Me lo he pasado bomba 30 años".

"Recuerdo un día de los papeles de Bárcenas, que fuimos un día con la mujer de Bárcenas y habíamos quedado en un restaurante que nos habían dicho que estaba vacío. Y de repente se llenó de agentes secretos. Y entonces yo cogí los papeles y me los guardé en el bolso".

"Hablaba mucho con el Rey emérito, pero nunca lo vio como su amigo. Los reyes no tienen amigos. Pero hablaban y una vez nos regaló un perro: Rex".

"Él odia los animales, no toca ni a un perro. En su vida lo ha hecho. Aunque el pobre tenía que dormir con cinco perros en nuestra habitación. Reconozco que algo de razón tenía. La verdad es que me ha aguantado mucho".

"No tenía ni un amigo. Nunca los ha tenido y en ese sentido me he aburrido mucho".

"Se cree más importante que nadie, pero como todo el mundo".

"Vivir con un director de un periódico puede ser pesadísimo. Todo el día escuchando Rajoy esto, Rajoy lo otro... Rajoy, Rajoy, Rajoy, Rajoy. Ahora vivo más en paz".

SEXO

"Yo no tengo tantas necesidades. Yo soy una persona bastante bien educada y de otra generación. No tengo esa necesidad. No tengo ganas. Eso sois vosotros los de Sálvame, que sois muy fogosos".

"El día de fin de año me fui a una fiesta en la embajada de Italia con un amigo. Cuando llegué me encontré una fiesta en la que había 95 personas. 90 tíos y 5 señoras por ahí. Los tíos eran los más guapos del mundo. Y acabé bailando con 80 tíos para mi sola. Con eso yo ya era feliz. No necesito más".

BELÉN ESTEBAN

"Le tengo mucho cariño a Belén Esteban. Cuando su hija era pequeña la vestía muchas veces con mis diseños y eso se lo he agradecido siempre".

"Tuve una pelea con él [Pedro J.Ramírez] porque una vez dijo que no conocía a Belén Esteban. Y yo me enfadé porque es como si yo digo que no sé quién es Cristiano Ronaldo. Toda España conoce a Belén Esteban, vea la tele o no. Una vez nos encontramos con ella en un avión y le dije que le pidiera perdón, pero como no quiso hacerlo, fui y se lo pedí yo por él".