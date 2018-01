Twitter se llena de bromas por este tuit de Alejandro Sanz

"Hey, soy yo... ¿me abres la puerta o entro por la ventana de tu alma?". Con estas palabras, Alejandro Sanz ha llegado al corazón de muchos de sus seguidores en Twitter.

Un texto breve pero intenso que ha provocado la reacción de sus fans, encantados con las palabras que su ídolo publica en las redes sociales.

Hey, soy yo... me abres la puerta o entro por la ventana de tu alma?

Entra yaaaa te estoy esperando 😂😂 ..si tu supieras lo que me alegras el corazón al leerte... es un lujazo el despertarse así..así de bonito..por cierto twitter me ha dicho que tengo el buzón caducao porqie hace mucho tiempo que usted no pasa por ahí... #TeQuieroSiemprepic.twitter.com/8jVa6sOlEx