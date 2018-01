Una asociación LGTB recoge firmas para el cese de María Elósegui

Cada vez son más voces las que piden el cese de María Elósegui como jueza del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) por sus comentarios homófobos. La asociación DeFrente LGTB ha iniciado este sábado una recogida de firmas en Change.org pidiendo la dimisión de Elósegui y los apoyos no paran de aumentar.

Elósegui fue elegida como la representante de España en el TEDH el pasado martes y desde que se conocieron sus polémicas declaraciones muchos personajes públicos han mostrado su disconformidad con esta decisión. La crítica más sonada ha sido la que hizo Jesús Vázquez este sábado.

Pero no ha sido el único que ha mostrado su enfado y preocupación en redes sociales:

Qué la jueza que representa a España en el tribunal de Derechos Humanos piense así me asusta., me parece que la patología esta en su manera de pensar y me entristece que haya tanta ignorancia y maldad. https://t.co/Wr1ReTtcxs