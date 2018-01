Así era la España de 1968 y así es la de 2018

"A España no la va a conocer ni la madre que la parió". Aquella famosa frase del socialista Alfonso Guerra cuando era vicepresidente en 1982 bien podría servir para comparar la España de 1968, la que alumbró a Felipe VI, y la de este 2018, 50 años llovidos, cuando el bebé ya es monarca y reina en La Zarzuela con la Constitución como guía.

Poco queda de aquellos tiempos. De la dictadura se pasó a la democracia, con una monarquía constitucional avalada por los ciudadanos, y el cerrojazo es hoy apertura, plena incorporación a Europa. ETA, que también nacía, ya no mata, la lucha feminista sale a primera plana, la selección de fútbol gana y tenemos canales de televisión para aburrirnos. "Los españoles sólo servimos para salir en los cuadros de Goya", decía el abuelo de Arturo Pérez-Reverte. Quizá el fondo amargo no cambia, pero hay más aire. Y a The Beatles aún se les puede escuchar, y mejor que antes, en formato digital...