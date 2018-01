C. Tangana, a Risto Mejide: "Soy un 'heterazo' y estoy dominado por todos los patrones de macho, ¿tú no?"

"Es la primera vez que me encuentro a un tío más serio que yo", le dijo el presentador de Chesteral rapero al comenzar la entrevista. La situación se planteaba tensa desde el primer minuto, Antón Álvarez, más conocido como C. Tangana, visitó el espacio de Cuatro presentado por Risto Mejide para hablar sobre mujeres. Por ello, la primera pregunta que le hizo Risto fue referente a la letra de su gran éxito, Mala Mujer, a lo que respondió: "He vivido relaciones tóxicas que han acabado en ese drama".

El presentador fue rompiendo poco a poco el silencio del rapero madrileño, que comenzó hablando de las mujeres de su vida. En la entrevista, C. Tangana fue soltándose poco a poco, hablando de política, de la independencia de Cataluña, e incluso de feminismo y los roles de género, para lo que recibieron la visita del youtuber Oto Vans que mostró su apoyo al cantante por dar visibilidad al colectivo LGTBI. Puedes ver el momento aquí.

Fue entonces cuando C. Tangana le dio la primera lección a Mejide. "Todo lo que me ha enseñado el feminismo es que soy un heterazo y que estoy dominado por todos los patrones de macho, ¿tú no?", le preguntó el cantante al presentador, dejándole en silencio. "Un hombre blanco, de éxito, heterosexual está condenado a ser un producto de la sociedad patriarcal. Otra cosa es ver qué puedes hacer con eso y hasta dónde puedes llegar. Soy un machirulo aunque no quiera", añadió el artista. Ante esta declaración, Mejide se mostró irónico y se tomó a broma este nuevo calificativo del que le acusaba Tangana. "Habrá que apuntarse a ese club de machirulos, porque probablemente lo sea. Normalmente a los clubs me apunto pero a este me han apuntado sin mi permiso", apostilló.

Tras esto, Risto sometió a Tangana a una serie de preguntas sobre su carrera y su éxito incluyendo frases que el propio rapero había dicho en algún momento como "He firmado el contrato más caro de to' el gremio", frase que Tangana justificó diciendo que sus condiciones económicas han hecho que el nivel suba y que los artistas de su género no tengan contratos basura.

Sin embargo, el artista tenía otra lección pendiente antes de acabar el programa. "Bueno, al final has hablado, menos mal. Al principio parecía esto un velatorio. Has venido a la defensiva. Me he encontrado con un paredón. Suerte que después te has soltado", le comentaba entre risas Mejide, a lo que Tangana respondió dejando de nuevo sin palabras al presentador: "Lo has exagerado tú. Aprenderé para la próxima. ¿Te ha gustado o no te ha gustado? ¿Has estado a gusto?". Ante este cierre, el presentador solo pudo decir: "No se me ocurre mejor forma de acabar un Chester". Puedes ver el polémico final de la entrevista aquí.