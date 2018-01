¿Cuánto cuesta ir a ver a Amaia y Alfred a la final de Eurovisión en Lisboa?

Lo pidieron en su cuenta de Instagram, y sus deseos fueron órdenes para los fans. La pareja más popular de esta edición de Operación Triunfo, Alfred García y Amaia Romero (más conocidos como Almaia entre sus seguidores) han logrado con Tu canción el pase a Eurovisión y serán los encargados de representar a España en el festival, que se celebrará del 8 al 12 de mayo en Lisboa.

Durante esos días Alfred y Amaia se subirán al escenario del Altice Arena, al que en televisión llamarán Pavilhão Atlântico para evitar referencias comerciales. Un estadio con capacidad para 20.000 personas, en el que a lo largo de los últimos 20 años han actuado artistas de la talla de Adele, Lady Gaga, Coldplay, Depeche Mode, Eric Clapton, Supertramp, The Who, The Cure, Lenny Kravitz o Plácido Domingo, entre otros.

Hacía mucho tiempo que los eurofans españoles no tenían el festival tan cerca de casa. Y esto, sumado al éxito que OT ha cosechado en esta última edición, hace que probablemente sean muchos los que pregunten: ¿Cómo puedo ir a Eurovisión?

Para todos los que quieran apoyar en persona la candidatura de los triunfitos en Lisboa, hemos elaborado una miniguía con algunos consejos básicos pensados para disfrutar al máximo del ambiente eurovisivo en la capital lusa, tanto dentro como fuera del Altice Arena.

¿Cuántos días dura el festival?

Lo que se retransmite normalmente por televisión es la gala final, que este año se celebra el sábado 12 de mayo. Sin embargo, los eurofans experimentados recomiendan extender el viaje al máximo para disfrutar de la experiencia completa, que dura aproximadamente una semana. Todavía no hay una fecha exacta, pero probablemente sea el 6 de mayo cuando se celebre la Welcome Party con su tradicional alfombra roja, un acto que da el pistoletazo de salida a varios días de celebraciones.

Pero los que no puedan disponer de una semana de vacaciones, que no se preocupen. El sábado de la final es el día grande, tanto en el recinto del festival como en la calle. Así que, dure lo que dure la estancia, la emoción está garantizada.

¿Cómo y dónde se compran las entradas?

Las entradas se han puesto a la venta de forma escalonada, en cuatro tandas, y todavía quedan dos por completarse. Esto significa que aún se puede conseguir un pase para vivir Eurovisión dentro del Altice Arena, ya sea para asistir a la semifinal (miércoles 9 de mayo) como a la final del sábado 12. Para comprar las entradas es necesario estar atento a la página web del festival, ya que es aquí donde se anuncian la fecha y hora exactas en que se ponen a la venta.

El martes 30 de enero a las 11 de la mañana salen a la venta las entradas para la semifinal, pero aún no se sabe cuándo será la venta de las últimas entradas para la final. Las fechas suelen coincidir con las del año anterior: en 2017 se celebró el 14 de febrero, así que conviene estar atentos y visitar regularmente la web, para no despistarnos.

¿Cuánto cuestan las entradas?

Los precios de las entradas varían dependiendo de si son para la semifinal, los ensayos o la final, y también de la zona del estadio a la que den acceso. Para asistir a la final, la entrada más barata cuesta 35 euros (con asiento en un balcón situado detrás del escenario, con visibilidad muy reducida o nula) y la más cara, 299 euros, en el Premium Golden Circle, de pie y tan cerca de los artistas que casi se les puede tocar estirando el brazo. Para la semifinal, los precios son más económicos: 10 euros la entrada más barata y 80 euros la más cara, en las mismas zonas mencionadas anteriormente.

¿Se puede disfrutar de Eurovisión fuera del estadio?

Sí, y de hecho es uno de los planes imprescindibles que todo eurofan debe incluir en su itinerario. El epicentro de las celebraciones será este año la Praça do Comércio, donde se instalará la EuroVillage. Se trata de un espacio dedicado en su totalidad al festival, en el que estarán los patrocinadores, expositores, puestos oficiales de merchandising y varios restaurantes dedicados al festival.

¿Cuánto cuesta viajar y dormir en Lisboa?

Este año el festival está generando un gran interés entre los eurofans españoles, en cierto modo por su cercanía. Pese a eso, desde Rumbo nos cuentan que a pesar de la creciente demanda para viajar a Lisboa por estas fechas, todavía se pueden encontrar vuelos y alojamiento a precios asequibles. Para una estancia de fin de semana, desde el viernes 11 al domingo 13 de mayo, el precio medio por persona incluyendo vuelos y alojamiento ronda los 200 euros (188 euros saliendo desde Madrid y 232 euros saliendo desde Barcelona).

Si se reservan sólo los vuelos, sin alojamiento, el precio medio es de 103 euros por persona saliendo de Madrid y 115 euros saliendo de Barcelona Como curiosidad, conviene saber que si se extiende la reserva hasta el lunes 14 el precio de los vuelos es más económico: se ahorrarían de media 42 euros desde Madrid y 70 euros desde Barcelona.

Estos precios son orientativos, pueden variar en función de disponibilidad. Lo que sí es seguro es que a medida que se vayan conociendo los representantes de otros países quedarán menos opciones de alojamiento en la ciudad y como consecuencia subirán los precios, por lo que es recomendable reservar cuanto antes.

Otros gastos

El centro de Lisboa se disfruta más caminando y al estadio Altice Arena se puede llegar en transporte público. Por eso el gasto en desplazamientos dentro de la ciudad no debería ser muy alto. El billete sencillo cuesta 1,50 euros y, si se tiene prisa por llegar al estadio, siempre se puede coger un taxi: la bajada de bandera es de 3,30 euros. Además, si se elige estratégicamente el alojamiento, se pueden evitar gastos extra. Se recomienda buscar un hotel cercano a la Praça do Comércio (zona donde estará situada la EuroVillage), ya que es aquí donde los eurofans suelen pasar la mayor parte del tiempo.

En cuanto a los precios de la comida, en general se podría decir que son muy similares a los de España. Un menú del día económico cuesta de media 8 euros, un refresco 1,25 euros, y un café, 1,26 euros.

Un consejo práctico: conviene evitar un error que suelen cometer los españoles en Portugal y que consiste en comer los pequeños aperitivos que se sirven en los restaurantes, sin haberlos pedido, mientras llega la comida. Se suele pensar que son un detalle gratuito, pero en realidad ese sabroso pan con mantequilla, las aceitunas o los patés no son un regalo. Para evitar sorpresas en la cuenta, no hace falta decir nada. Basta con no tocarlos.