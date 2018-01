Diane Keaton sale en defensa de Woody Allen, acusado de abusar de su hija Dylan Farrow

La actriz Diane Keaton ha salido en defensa de Woody Allen, acusado de abusar de su hija adoptiva Dylan Farrow en 1992.

"Woody Allen es mi amigo y continúo creyendo en él", ha declarado Keaton, una de las grandes musas del realizador neoyorquino, en su Twitter.

Woody Allen is my friend and I continue to believe him. It might be of interest to take a look at the 60 Minute interview from 1992 and see what you think. https://t.co/QVQIUxImB1