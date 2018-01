Dimite el 'número dos' del FBI tras los continuos ataques de Trump

El 'número dos' del FBI, Andrew McCabe, ha dimitido este lunes tras recibir múltiples ataques del presidente de EEUU, Donald Trump.

Sobre el papel, McCabe seguirá siendo un empleado del FBI hasta mediados de marzo, pero en la práctica ya ha abandonado su cargo, según ha revelado a Efe una fuente familiarizada con el asunto.

Esta fuente ha explicado que McCabe tenía intención de jubilarse en junio, pero ha decidido tomar dos meses de "vacaciones" hasta que pueda retirarse oficialmente en marzo, cuando cumple con todos los requisitos para recibir los beneficios completos de su jubilación. Hasta entonces, cobrará su sueldo.

En los últimos meses, McCabe ha estado en el centro de las tensiones entre la Casa Blanca y el FBI, agencia cuya credibilidad ha sido cuestionada en numerosas ocasiones por Trump.

McCabe fue la mano derecha del exdirector del FBI James Comey, despedido por sorpresa en mayo de 2017 por el magnate y con quien dirigió la investigación sobre la supuesta injerencia rusa en las elecciones de 2016 y los posibles lazos entre miembros de la campaña de Trump y el Gobierno ruso.

Su exjefe le ha dedicado ahora un tuit cargado de veneno contra Trump:

Special Agent Andrew McCabe stood tall over the last 8 months, when small people were trying to tear down an institution we all depend on. He served with distinction for two decades. I wish Andy well. I also wish continued strength for the rest of the FBI. America needs you.