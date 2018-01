El tuit de Errejón que arrasa por la sencilla solución que plantea para garantizar las pensiones

El diputado de Podemos, Íñigo Errejón, ha publicado un vídeo que tiene cerca de 28.000 reproducciones en pocas horas criticando con dureza al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, por su política sobre las pensiones.

Afirma Errejón:

El señor Mariano Rajoy después de haber saqueado la hucha de las pensiones, a la que sólo le queda para un año más, nos diga que hay que reformar las pensiones... y ya sabemos lo que nos va a decir: lo que nos va a decir el señor Rajoy, que seguro que tiene un fondo de pensiones privados, es que las pensiones públicas hay que recortarlas o congelarlas aún más.

Una fuerza política transformadora le dice: habéis saqueado la hucha de las pensiones, y sabéis que el modelo de las pensiones no era sostenible, y sabéis que no era sostenible no porque haya más gente mayor en España, no es sostenible porque hoy tenemos la misma gente trabajando que en 2011, pero cotizando muchísimo menos que entonces, porque los salarios no han parado de caer, porque la gente cotiza por cuatro horas y trabaja ocho. Así no hay dios que sostenga las pensiones de nuestros mayores. Pero no es un problema de nuestros mayores, es un problema de las reformas laborales que sólo han precarizado los trabajos.

Si queréis hacer una reforma de las pensiones, reformad los trabajos para que los nietos podamos sostener las pensiones de los mayores.