En 2012 Ana Guerra tenía 18 años. La concursante tinerfeña de Operación Triunfoya se dedicaba a la música. Lo hacía como integrante de la banda de rock bizarro e irreverante Fran Baraja y La Banda Reparte.

La finalista del talent show de TVE, más conocida como La Bikini o Ana War entre sus seguidores, estuvo solo un año en esa formación, que se fundó en 2009 y que terminó su periplo musical en 2015. Guerra participó en la grabación del disco Secos por doquier, cuyos temas tienen poco (o más bien nada) que ver con los que ha defendido en la Academia.

Ni Cabaret, ni Lágrimas negras, ni Sax. Aquí Ana Guerra hacia los coros de El Rock de la Catedral (vídeo de arriba) o de Me lo llevo todo (a continuación), donde también toca la flauta travesera; aunque lo más sorprendente es su intervención en la canción The Lord of the Night.

En The Lord of the Night, sólo aparece al principio y final de la canción:Guerra empieza avisando "yo soy una guarra" y termina diciendo "si mi pene fuera un velero...". Mejor escúchalo tú mismo.

Ahora ya sabemos por qué se sabía tan bien el significado de la canción Quiero montarme en tu velero.