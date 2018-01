Groseros, impuntuales y maleducados: así nos describen en un artículo en 'The Times'

El periodista Chris Haslam del rotativo británico The Times ha escrito un breve un manual sobre "cómo ser español" en el que, ni corto ni perezoso, explica que en España hay "un gran desprecio por la puntualidad" (hasta el punto de que llegar a la hora acordada se considera "bastante grosero"), no hace falta decir "gracias" ni "por favor" y que el español no es un idioma hablado, sino "gritado". El artículo forma parte de un especial sobre España como destino turístico.

Estas son las primeras pautas que Haslam, redactor jefe de la sección del Viajes del periódico, recomienda para todo aspirante a ser español: "Aprender el idioma es solo el primer paso. Conseguir un bronceado y saber distinguir las 'tapas' de los 'pintxos' son el segundo y tercer paso, pero todavía te queda un largo camino antes de que puedas pasar a ser algo más que un guiri. Aunque hay algunos atajos".

Los atajos a los que se refiere el reportero son, en primer lugar, olvidar "las nociones anglosajonas de educación, discreción y decoro". Y es que, según Haslam, "ser español implica entrar en un bar, besar y abrazar a completos desconocidos, gritar 'oiga' al camarero y arrojar cualquier cosa que no puedas comer o beber al suelo". Matiza que se puede tirar todo "menos los vasos, eso es demasiado". "Pero puedes tirar los 'por favor' y 'gracias'; son muy innecesarios", explica.

"LLEGAR 30 MINUTOS TARDE SE CONSIDERA PRONTO"

A lo largo del texto, el reportero no ofrece detalles sobre los lugares que ha visitado en España, salvo en una ocasión: "En Salamanca, escuché a una profesora durante una excursión escolar que decía a sus alumnos que 'se jodieran para el almuerzo' y que 'cualquier cabrón' que no estuviera de vuelta a las 3.30 en punto sería 'abandonado a los servicios sociales".

Según el relato de Haslam, esta profesora transmitía todo esto a sus alumnos a grito pelado, ya que según el experto "el español hablado -o más bien gritado- se dispara junto a obscenidades de inventiva y conocimiento anatómico pasmosos, y no importa con quién estés hablando".

A estos niños todo aquello "les parecía bien, a pesar de que ser español requiere un gran desprecio por la puntualidad", suelta el reportero. "Llegar a cualquier lugar 30 minutos tarde se considera muy pronto y se ve como algo bastante grosero", añade.

EL ESTEREOTIPO QUE NO PODÍA FALTAR

Se sobreentiende que Haslam ha estado en el Levante español por lo que cuenta que desayunaba: "Tostada, sobrasada y un cortado". "No pidas mantequilla. Este es el país del aceite de oliva", advierte.

A las 11 de la mañana recomienda "qejar de hacer lo que estés haciendo" para ir a "tomar una cerveza y un bocadillo". "Con eso deberías aguantar hasta el almuerzo, a las 2 de la tarde. Será un menú del día de tres platos, y tardará entre dos y tres horas". Y, a renglón seguido, el estereotipo que no podía faltar: "Luego, échate una siesta".

Haslam continúa demostrando sus conocimientos sobre la idiosincrasia española a través de un nuevo capítulo centrado en "las tapas". "Siempre puedes identificar a los turistas británicos. Son aquellos que entran en un bar lleno de gente y no pueden creerse que haya una mesa libre. Eso es porque los españoles se mofan de las mesas. Las tapas se comen en la barra del bar, mientras se grita al camarero y se tiran cosas al suelo", ilustra. "Menos los vasos. Recuérdalo".

Después, su consejo es ir "a casa a ver la televisión". El planazo que propone es ver "Got Talent España y Sábado Deluxe" porque "son buenas opciones". "Probablemente estén puestas en la tele del bar", comenta, "pero con todo el griterío, no vas a ser capaz de escuchar nada".

PAÍSES QUE HAN VIVIDO HAMBRUNAS

Y llega el final del día. "Las diez de la noche es la hora de cenar. Empieza con una cerveza o vino bien frío, porque los cócteles son para después de cenar". Para Haslam es importante asegurarse de comer todo lo que has pedido" debido a que "los países que han sufrido hambrunas son graciosos en este sentido". A la hora de pagar "no tires la casa por la ventana con las propinas (aquí no se hace)", recomienda. Si surge el tema de los toros recomienda ser "ambiguo".

Finalmente, ofrece un consejo inédito: "Llévate siempre tu teléfono al baño para A: puedes leer los mensajes de tu amante secreto, y B: porque en todos los baños de la Península Ibérica que tienen luz activada por sensores de movimiento, esta se apaga después de cuatro segundos".

El artículo de Haslam ha recibido numerosas críticas en las redes sociales que lo han tachado de "ignorante", "decepcionante" e incluso, de "promover el racismo":

"Las 'nociones anglosajonas de educación, discreción y decoro'. Sí claro, los británicos en España saben muy bien sobre el 'balconing', cometer fraude en los hoteles para tener vacaciones gratis y echarse a perder en Lloret de Mar. Este artículo es muy decepcionante", escribía en Twitter la usuaria Teresa RM.

"Las 'nociones anglosajonas de educación, discreción y decoro'. Sí claro, los británicos en España saben muy bien sobre el 'balconing', cometer fraude en los hoteles para tener vacaciones gratis y echarse a perder en Lloret de Mar. Este artículo es muy decepcionante", escribía en Twitter la usuaria Teresa RM.

"Si tanto te gusta España, ¿por qué no decir cosas bonitas en vez de promover el racismo -que ya está en auge- de una forma pretenciosa? Realmente no entiendo como tu 'artículo' ha llegado a ser publicado", comentaba la usuaria Grumpy Journalist.

"Si tanto te gusta España, ¿por qué no decir cosas bonitas en vez de promover el racismo -que ya está en auge- de una forma pretenciosa? Realmente no entiendo como tu 'artículo' ha llegado a ser publicado", comentaba la usuaria Grumpy Journalist.

@dromomaniac@thesundaytimes Have you ever been in Spain? Honestly... I don't think so!!

So ignorant, so arrogant.... If you really think, that Spain and The Spanish, are like your article... You're not welcome. #MondayMotivation#felizlunesatitambienignorantepic.twitter.com/h1H3nenPnQ — Pilar Pinedo (@PilarPinedoMur) January 22, 2018

"¿Has estado en España? Honestamente, no lo creo. Tan ignorante, tan arrogante... si realmente piensas que España y los españoles son como tu artículo... no eres bienvenido", criticaba la usuaria Pilar Pinedo.

Otro tuitero, Luis López Suárez, le reprochaba "no tener ni idea de la vida en España" y le aconsejaba al autor informarse antes de escribir.

No tienes ni idea de la vida en España. ¡Vete a tu isla y no vuelvas!



You have no idea of ​​life in Spain. You should inform yourself before writing, damn hooligan! By the way, what is man in the image disguised? Is that a bullfighter? Go to your island and don't come back! — Luis López Suárez (@luisgr88) January 24, 2018

"Por cierto, ¿de qué va disfrazado el hombre de la imagen? ¿Es un torero? ¡Vete a tu isla y no vuelvas!", le ha escrito a Haslam, al que ha calificado como "maldito hooligan".

Cuánto me he reído con lo de Chris Haslam (@dromomaniac) sobre cómo ser español. ¿Pero cómo puede ofender eso a nadie? Las sátiras hechas a base de topicazos existen desde los tiempos de Juvenal... A lo mejor Haslam tenía que haber añadido la piel fina como característica patria. — Manuel de Lorenzo (@manu_delorenzo) 25 de enero de 2018

Pensaba que @thetimes era un medio de comunicación serio, que pedía un mínimo de rigor para firmar en sus páginas. Ahora veo que no, pues dejan que firme hasta un tal #ChrisHaslam, que no tiene ni idea de lo que dice — JC Cachinero (@jccl30) 27 de enero de 2018

El 'periodista' @dromomaniac se burla de los españoles y sus costumbres en The Times. El artículo omite q más de 300.000 británicos viven en España. Y no por necesidad https://t.co/9pHnDIbU6C — Fran Serrato (@FcoSerrato) 28 de enero de 2018