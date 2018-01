La aplaudida reflexión sobre por qué 'OT 2017' es un éxito en TVE y sería un fracaso en Telecinco

El crítico de televisión Borja Terán ha planteado —en su comentario Éxito o fracaso: ¿cómo habría sido 'OT 2017' en Telecinco?,en LaInformación— las claves del éxito de 'OT 2017' en TVE con un comentario muy aplaudido en Twitter. Grosso modo, Terán defiende que "OT 2017 habría fracasado en Telecinco porque, concentrando el peso del programa en las galas, el público no habría entendido el talento de los concursantes".

"Telecinco mantiene su particular cruzada contra las nuevas ventanas audiovisuales. De hecho, no comparte ningún contenido en Youtube y censura a cualquiera que lo haga, convirtiéndose en un canal invisible al no existir en una de las plataformas con más poder de influencia a la hora de promocionar un producto", ha explicado.

A juicio de Terán, en la cadena privada "el espectador no se podría haber sentido tan partícipe de la vida de los concursantes, con sus frustraciones e ilusiones reales".

Sin embargo, la estrategia de TVE en este sentido es diametralmente opuesta: "En esta edición, el gran acierto del formato de Gestmusic Endemol ha radicado en que se ha construido un fuerte lazo emocional con la audiencia más joven. Un objetivo que el programa ha logrado acudiendo a las plataformas donde se encuentran hoy los jóvenes".

Para ello, Operación Triunfo se ha infiltrado en Youtube, "y la emisión de su canal 24 horas ha resultado vital para generar interés por las galas semanales": "Ha generado una expectación para ver el programa tradicional de los lunes en La 1 de TVE y comprobar si el trabajo de la semana desemboca en una gran actuación", ha argumentado.

"OT 2017 ejemplifica la televisión que crece en las redes", ha sentenciado.

