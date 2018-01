La exconcursante de Operación Triunfo 2017, Marina, ha publicado un aplaudido mensaje contra aquellos que la ha insultado por su físico.

"La gente que me está llamando gorda y recordándome que he engordado... ¿sabéis lo que es un espejo? porque yo tengo y me veo, sé que he engordado... el problema es que creáis que eso es un problema", escribió.

Marina ha cantado la canción con la que Salomé fue a Eurovisión en 1969 y lo ha hecho acompañada de Roi, Ricky, Nerea y Raoul.

Su mensaje ha recibido en escasos minutos más de 1.800 retuits y más de 4.000 Me gusta.

