La épica respuesta de Carme Chaparro a un hombre que la insultó a ella y a Susanna Griso por su físico

"¿Qué contestar a una impertinencia así? Desliza y lo verás".

Ése es el mensaje con el que Carme Chaparro ha compartido en Instagram una captura de pantalla del insulto que un hombre profirió contra ella y contra Susanna Griso por su físico.

"Carme Chaparro y Susanna Griso tienen una cosa en común, unos labios hinchados y ridículos que no las deja hablar con normalidad. Horrorosas", decía el comentario de @Blaucobalt, que arrobó a las dos periodistas.

La publicación de Chaparro tiene una segunda parte, en la que se ve cuál fue su respuesta. Inapelable:

La respuesta ha generado muchos comentarios por parte de los seguidores de la escritora y periodista:

A veces el silencio es la mejor respuesta... no es que la que hayas dado, además de ser real, no sea buena; pero hay gente que no está en la capacidad de entender. La mala educación no es tremenda.

inigomezcastro