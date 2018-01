Amaia y Alfred, a Eurovisión: los seis momentos que se recordarán de la gala de OT

Ya tenemos representante. Tu canción será el tema con el que España tratará de ganar el próximo festival de Eurovisión. Almaia y Alfred acudirán el 12 de mayo a Lisboa para darlo todo y que logremos olvidarnos del gallo de Manel Navarro.

La canción escrita por Raúl Gómez se han colocado por delante de Lo malo y Arde, las otras dos finalistas, con el 43% votos. Antes habían caído en competición Camina, Los lejos, Al cantar, Magia y Lejos de tu piel, que no lograron pasar el primer corte.

La gala, más ágil de lo habitual pero larga como un día sin pan, comenzó a las 22:30 horas y terminó a las 01:38 horas. ¡Larga, larguísima! Tan larga que las ojeras están más que justificadas este martes.

En esas más de tres horas hubo 18 actuaciones: los nueve temas aspirantes, los tres finalistas, los extriunfitos cantando La, la, la de Massiel y Vivo cantando de Salomé, la de Luisa Sobral, la de J. Balvin, la de Conchita Wurst y la despedida de Amaia y Alfred. Sí, cantaron la canción tres veces. Así cualquier gala se pasa de hora...

Y tan larga fue la gala que dio tiempo para mucho. No sólo para actuaciones. Hubo amor, hubo reencuentros, hubo pelea y feminismo. Estos son los temas de los que oirás hablar mañana en el café o que se comentarán en los grupos de WhatsApp. ¿Te perdiste algo? Nosotros te ponemos al dúo.

El beso

Hubo que esperar a la segunda vez de Almaia para que llegase el ansiado momento. Alfred y Amaia dejaron a sus fans con la miel en los labios en su primera actuación pero no quisieron contenerse (¿o no pudieron?) cuando defendieron Tu canción en la fase final. Saltaron chispas y ellos le dieron al público lo que estaba pidiendo. Como bien dijeron en​​​​​​ la cuenta oficial de Eurovisión: "Esta vez no hubo cobra".

Esto es amor

Claro que el beso llegó después de una declaración de amor en toda regla de Alfred. Cuando el catalán tuvo que valorar su tema antes de salir a defenderlo, lo tuvo muy claro. "Es un retrato muy bonito de cosas que hemos vivido ella y yo ahí dentro", dijo. Y Amaia, por su parte, fue un poquito menos expresiva. ¡Buah, tampoco nos esperábamos otra cosa!

Siento que bailo por primera vez

Eres el arte que endulza la piel

De mi mente viajera que sigue tus pies

​El mensaje feminista de Alfred

Una declaración de intenciones es lo que había detrás del traje elegido por Alfred para esta penúltima gala de Operación Triunfo. El único chico de los cinco finalistas decidió vestir en esta decisiva aparición el diseño reivindicativo de Ernesto Artillo que varios actores lucieron el pasado lunes en la gala de los premios Feroz.

Alfred levantó pasiones nada más aparecer en el escenario para cantar Camina, la canción grupal con la que empezó el programa, y se llevó un aplauso masivo cuando antes de defender su tema en solitario, Las Luces, explicó el porqué de su elección. "¡SOY FEMINISTA!", le dijo a Roberto Leal cuando le preguntó sobre el porqué de su atuendo. Lo lució también cuando cantó Las luces pero no en su dúo con Amaia.

Cepeda y Aitana, el reencuentro





Era uno de los momentos más esperados de la gala, el reencuentro de Aitana y Cepeda, y valió la pena. Aunque se vieron con la pasarela de por medio, la finalista no pudo contener la emoción cuando vio a su amigo del alma (sí, amigo) sobre el escenario.

El de Ourense, al que se le puso la piel de gallina cuando escuchó a su amiga (sí, amiga) cantar Arde, salió a interpretar La, la, la de Massiel y Aitana al verlo no pudo contener la emoción. Cogió tal impulso al saltar que volvió a sentarse en el sillón, y, aunque Cepeda no dijo nada, ella le lanzaba abrazos desde la distancia. El verdadero encuentro tendrá que esperar: compartirán sillón en la gala final del lunes 5 de febrero.

El pique del jurado

No estaba Mónica Naranjo, que se mantuvo muy calladita toda la gala, pero hubo polémica en la mesa del jurado. El rifirrafe tuvo como protagonista a Víctor Escudero y a Diego Cantero, miembro del grupo Funambulista y compositor de Lejos de tu piel. Se ve que la actuación de Miriam no gustó mucho al primero, que vio la ocasión perfecta para convertirse en jurado por una noche.

"Es un prototipo de Eurovisión: balada internacional, intérprete femenina, subidas y bajadas... Hay que hacerla destacar, hay que hacerla perfecta", le ha dicho a la gallega, a la que le salió rápidamente un defensor. El compositor de su tema, Diego Cantero, no tardó en responder. Alto y claro: "Yo difiero".

Más votos que en las urnas

Había que esperar a que terminasen las actuaciones para empezar a votar. Fue pasadas las 00.00 horas cuando se abrieron las líneas y la app de Operación Triunfo se habilitó. 45 minutos después se conocían los tres finalistas y algo más tarde (a las 01.18 horas) se cerraron definitivamente las líneas. Fueron 80 minutos el tiempo que pudo votar el público y se acumularon más de 900.000 votos. ¿Te parecen pocos? Pues en Objetivo Eurovisión de 2017 hubo solo 12.000.

¿Cómo te quedas? Tinet Rubira, director de Gestmusic, productora del programa, alucinado.