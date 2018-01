Los fans de Juego de Tronos esperan que este año se les pase rápido para que así llegue 2019, año en el que se estrenará la octava y última temporada de la serie. Ése es el único dato oficial que se tiene, aunque Maisie Williams, actriz que interpreta a Arya Stark, podría haberse ido de la lengua en una entrevista en el diario británico Metro.

"Has comenzado a grabar la última temporada de Juego de Tronos. ¿Cuánto tiempo vas a estar rodando?", le preguntaron en dicha entrevista. "Terminaremos de rodar en diciembre y el primer episodio se emitirá en abril", respondió Williams. Hasta el momento no se había hablado de ningún mes en concreto.

"Llevará cuatro meses montar los capítulos. Hay mucho que hacer en la edición final. No queremos apresurarnos en absoluto esta temporada. Le debemos a nuestra audiencia y nuestros fans el hacerla con lo mejor de nuestras capacidades", añadió la intérprete.

La edición estadounidense del HuffPost se ha puesto en contacto con HBO para confirmar la fecha. "Hemos anunciado 2019", afirmó un portavoz. "Por ahora no hay nada más específico".

Durante la charla, Williams también mencionó qué le gustaría que le sucediera a su personaje en los últimos episodios: "Siempre he dicho que quiero que encuentre la paz. Las cosas que le han ido pasando han sido muy amargas, retorcidas y agresivas. Me encantaría que Arya volviera a encontrar su propia identidad y dejara de lado el enfado y la venganza que la han acompañado en su viaje. Me encantaría que sea feliz".