Una clienta puntúa con dos estrellas a una pizzería por no tener wifi y la respuesta del dueño es antológica

Un tuitero, Álvaro Velasco (@alvaro_velasco), ha recuperado la crítica que hace apenas un mes le hizo una pizzería de Madrid a una clienta que, descontenta porque no había wifi en el local, le puso al restaurante dos estrellas de calificación en Google.

El propietario, indignado, estalló contra ella con la siguiente respuesta:

"Me acuerdo de usted perfectamente", comienza el texto, en el que matiza que la "señora" se fue "sin probar ninguno de nuestros productos diciendo que se pasaría a comer más tarde".

"Le respondimos educadamente que le esperábamos a usted y a su familia encantados. Nunca vino", continúa la respuesta del propietario, quién poco a poco se va calentando.

A partir de aquí, la contención pasa a la historia: "Aún así tiene los santísimos cojones de puntuarnos con dos estrellas sin siquiera haber probado nuestra comida", continúa su argumento, antes de matizar que sus platos "han recibido un certificado de excelencia".

Sigue el propietario: "Su único argumento es 'No tiene wifi'. No, no tenemos 'wifi', somos una pizzería, no un locutorio", tras lo que la respuesta va varios pasos más allá en su dureza.

"No es usted más imbécil porque no se entrena dos veces a la semana. Si Google permitiera puntuar a gente como usted también le daría dos estrellas, no por tener wifi, si no por no tener cerebro".

El tuit de @alvaro_velasco resaltando este episodio de ira tiene en pocas horas más de 2.100 retuits y 3.300 'me gusta', así como decenas de comentarios:

Joder ahora tengo unas ganas brutales de ir a esa pizzeria, el dueño es mi nuevo puto héroe. — Thingstopia (@Thingstopia) 27 de enero de 2018

yo sólo las comí una vez pero las recuerdo esoectaculares — Alvaro Velasco (@alvaro_velasco) 27 de enero de 2018

Pero ha cerrado La Mula?? — Dexter&Olivia (@DexteryOlivia) 28 de enero de 2018

hace un par de meses — Alvaro Velasco (@alvaro_velasco) 28 de enero de 2018

Nos ha llegado tarde esta información!! :( — Limbao (@Limbao_) 29 de enero de 2018

No los conocía. Los he buscado y he encontrado esta otra respuesta a la opinión verborreica de otro cliente. pic.twitter.com/Xi9KjDDlYl — ¡¡Bicho!! (@Vickryx) 27 de enero de 2018

