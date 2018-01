Este martes, Donald Trump dará su primer discurso sobre el Estado de la Unión, el equivalente estadounidense del Debate sobre el Estado de la Nación. En este momento, el presidente suele arrollar a la oposición, que acostumbra a ser, en el mejor de los casos, ignorada, y en el peor, el hazmerreír.

Pero este año hay gran interés en el demócrata que le dará la réplica a Trump. Se trata de un Kennedy, la dinastía política más importante de EEUU y lo más parecido que tienen a la realeza.

From health care to economic justice to civil rights, the Democratic agenda stands in powerful contrast to President Trump's broken promises to American families. Deeply honored to be chosen to deliver the response to the State of the Union next week. Stay tuned for updates!