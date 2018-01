Enrique San Francisco: "A Antonio Flores y a mí nos separó la droga"

Enrique San Francisco ha estado este lunes en el programa de Bertín Osborne, Mi casa es la tuya, donde ha hablado de una forma muy personal de su adicción a la heroína. Aunque no es una novedad que lo haga, sí lo ha sido el tono en el que lo ha hecho y los detalles que ha revelado.

Con la voz medio quebrada y la emoción a punto de jugarle una mala pasada, el actor ha contado su terrible experiencia con la droga y ha hablado sobre su madre, que fue quien le empujó a desengancharse. También ha hablado de su amigo Antonio Flores y de cómo la droga los separó.

"Antonio y yo éramos íntimos amigos. Era una persona maravillosa y por él, conocí a Rosario Flores", contó Quique a Bertín al hablar de su relación con la pequeña de los Flores durante sus años de adicción. "Pero ella nunca participó en nada de todo eso", ha señalado el actor.

"A Antonio y a mí nos separó la droga; lo mismo que antes nos pudo juntar. Es triste pero es así", ha admitido San Francisco. Fue cuando el actor lo dejó y se alejó de ese mundo. "Creo que cuando Antonio me veía, veía la imagen de lo que él no había podido conseguir. Y eso no interesa", ha afirmado.

San Francisco ha explicado que intentó ayudar a su amigo en todo lo que pudo. "Le dije a su madre, a Lola, que lo metiera en una plataforma petrolífera. Pero en serio. Que lo metiera en algún sitio donde él no tuviera recursos para volver a....", ha dejado San Franciso en el aire.

"Y Antonio estuvo en todos los sitios posibles, como mucha gente que he conocido, pero desgraciadamente se nos fue...", ha lamentado.

LOS INICIOS

El tema de las drogas ha salido mientras Bertín y Quique hablaban sobre el cine de la época, del que San Francisco se convirtió en uno de los referentes de un tipo de películas. "Cine quinqui, lo llamaban. Porque se hacía apología de los delincuentes", ha señalado el actor. Entonces se hacían películas en las que los héores eran delincuentes juveniles como el Vaquilla o el Jaro.

"Y lo peor era que la realidad superaba ampliamente la ficción", introdujo San Francisco. Enseguida el actor explicó que fue en aquellos años cuando empezó su contacto la droga. "Un acierto por mi parte... Por los cojones", ha ironizado el actor con su particular lenguaje.

San Francisco ha asegurado que recuerda los cuatro años en los que fue adicto a la heroína como los peores de su vida. "Me cogí un enganchón con el jamaro, como se decía vulgarmente, que no veas", ha contado San Francisco.

El actor ha afirmado que se trató de una época terrible y ha incidido en que lo que más le dolió fue el daño que la adicción le causó a su madre. "Ella nunca se lo mereció y eso es algo que no me perdonaré en la vida. Afortunadamente, se murió viéndome recuperado y bien", ha afirmado al borde de las lágrimas.

Fue precisamente su madre la que lo sacó del pozo. "Una vez me dijo: 'hijo para verte así, mejor, si tienes huevos, suicídate, porque a mí me estás matando en vida". Y aquello fue lo que le hizo reaccionar. "Le pedí que me encerrase en una clínica de las que tienen barrotes en las ventanas", ha contado.

"Fue muy duro, pero le eché dos cojones y aquí estoy. Algunos se quedaron por el camino... Porque donde cae esa mierda, arrasa...", ha asegurado el actor.

