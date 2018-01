Paula Echevarría denuncia con imágenes el acoso al que se ve sometida su hija Daniela

Paula Echevarría está harta, harta de cómo los medios tratan a su hija Daniela de nueve años y cómo la pequeña se ve sometida diariamente al acoso de la prensa.

La actriz ha decidido poner sobre la mesa esta situación utilizando su perfil de Instagram, en el que tiene más de dos millones de seguidores, como altavoz. Echevarría ha publicado un vídeo grabado desde su coche en el que se ve a un grupo de al menos nueve periodistas esperándolas a la puerta del colegio.

"Esto es lo que tiene que vivir mi hija, una niña de 9 años, cuando va al médico... Y cuando va al colegio.., Y cuando va al parque.. Y donde quiera que vaya acompañada por sus padres.. Sí, sus padres son personas publicas.. Sí, sé que es vuestro trabajo... Pero, ¿dónde queda el sentido común? ¿Creéis que es lícito? Porque yo creo que no lo es. Esto es un reflejo de mi día a día y yo, como persona adulta, lo gestiono como puedo y me lo como con patatas y me reservo lo que opino... Pero, ¿ella?.. ¿Por qué?... ¿Para qué?", escribe en su publicación a la que acompaña de dos hashtag #LeyDeProteccionDelMenor y #PezqueñinesNoGracias 🔞⛔⚠️🚸

Echevarría ha escrito el mensaje este martes 30 de enero por la tarde y dos horas después el vídeo ya había acumulado más de 230.000 reproducciones y cerca de 1.800 comentarios. Entre esos comentarios, los de dos conocidos rostros de la televisión: Sara Carbonero y Marta Hazas. La primera, madre de dos pequeños, aprueba su mensaje: "Mejor explicado imposible ❤️". La segunda, compañera de reparto en Velvet, opina sobre las imágenes: "Vomitivo, amiga".

Echevarría, que no ha tenido problemas en posar con su hija el día de su Primera Comunión, que la llevó de acompañante a los premios Neox en 2015 y que nunca ha tenido problemas en compartir fotos de la pequeña en redes sociales, exactamente igual que hace su expareja David Bustamante, ha hecho esta publicación un mes después de tener que leerle la cartilla a un usuario de Instagram que la acusaba de exponer a la pequeña. "He aclarado 1.000 veces que a mí no me importa tanto la 'exposición' como el acoso que mi hija sufre cada día", dijo a través de los Stories de esta red social.

Precisamente este lunes pasado la asturiana hablaba de su hija en la revista Pronto, donde aseguraba que quería participar en La Voz Kids. "Canta muy bien y forma parte del coro de su colegio", dice en la entrevista en la que además asegura que la pequeña "tiene buen oído y se queda con las letras con facilidad".