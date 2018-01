Rajoy: "En la vida hay más candidatos que el señor Puigdemont"

El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, ha deseado que "se cumpla la ley" en Cataluña durante la jornada de hoy. En una entrevista en TVE, ha considerado "de puro sentido común" que Carles Puigdemont, candidato a la Generalitat catalana, no pueda ser investido y ha expresado su deseo de que "todo se desarrolle con normalidad". "Es un día en el que ojalá se produzcan acontecimientos de manera razonable", ha dicho.

"El presidente del Parlament incurrirá en responsabilidades por incumplir una resolución de los tribunales y todos aquellos que apoyan su decisión. Espero y deseo que eso no sea así porque en Cataluña hay que recuperar la normalidad institucional, social y económica", ha declarado Rajoy en una entrevista en Los Desayunos, señalando que "en la vida hay más candidatos que el señor Puigdemont"

Ante la posibilidad de que el líder del JuntsxCat acceda al edificio del Parlament, Rajoy ha señalado que espera que "no suceda", pero que sería "el culmen del espectáculo", aunque esperarían a la decisión del Tribunal Supremo. Si hay un acuerdo de los independentistas para investir esta tarde a Puigdemont estarían "saltándose a la torera" una resolución del Tribunal Constitucional, ha añadido.

El Gobierno siguió adelante con su recurso contra la investidura, a pesar de no tener el aval del Consejo de Estado. Respecto a esto, Rajoy ha señalado que "el Gobierno tiene que estar en la mayor" y que no tiene "que pensar en los riesgos o en los votos". "El Consejo de Estado dijo que no procedía, pero nosotros creíamos que teníamos razón y estamos satisfechos. El resultado ha sido positivo", ha señalado, añadiendo que "volvería a hacer lo mismo".

"No se puede ser prófugo de la Justicia, residir en Bruselas y pretender que a uno le elijan presidente de una institución democrática", ha reiterado Rajoy, quien ha apostillado: "Espero que no suceda, sería el culmen del espectáculo que está dando" Puigdemont en los últimos tiempos.

En el supuesto de que hubiera un acuerdo para investir Puigdemont, "la mesa estaría saltándose a la torera una resolución del Tribunal Constitucional", ha advertido el presidente popular. Según su criterio, esto sería saltarse el Estado de Derecho y "prolongar la situación de inestabilidad". Además, el presidente se ha mostrado agradecido y ha dicho que se siente apoyado por "el PSOE y Ciudadanos". "El trabajo de las fuerzas de seguridad en Cataluña fue ímprobo".

Trabajo para que se restablezca la normalidad institucional, económica y social en Cataluña. Mi Gobierno seguirá centrado en defender la ley y en mejorar la vida de las personas. #LDRajoypic.twitter.com/wALwWsfv2A — Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) 30 de enero de 2018

"SE HA CONSEGUIDO QUE SE CUMPLA LA LEY"

Preguntado por los procesos policía del 1-O, Rajoy ha señalado que en su obligación como presidente de Gobierno, debe hacer "que se cumpla la ley. Y eso se ha conseguido". "El trabajo de las fuerzas de seguridad fue bueno. Siempre estaré con las fuerzas de seguridad del Estado. No es fácil poner en marcha el 155 y cesar a un Govern". Refiriéndose a la prisión preventiva de los exconsellers, ha señalado que "la deciden los tribunales".

"EL NIVEL DE AUTOGOBIERNO DE CATALUÑA NO LO HA HABIDO JAMÁS"

Rajoy ha insistido en que "por encima de la ley no hay nada" y ha dicho que en España "opinamos todos". Para ello, ha señalado que "el nivel de autogobierno de Cataluña no lo ha habido jamás". Sólo contempla una solución en caso de que "se cumpla la ley".

LA CORRUPCIÓN, ¿DÓNDE?

Mariano Rajoy, presidente además del PP, ha señalado que no le han vuelto a pedir declarar como testigo porque no se lo han pedido, pero siempre hará "lo que digan los tribunales". En cuanto a la corrupción de su partido, ha vuelto a insistir en que todas las personas "que están sometidos a juicio, no están en la política ni en el PP".

¿PRESUPUESTOS O NO?

El presidente espera que haya presupuestos y "si no los hay, serán prorrogados". También ha señalado que las distintas autonomías "recibirán más dinero que en 2017", y que si eso no se puede incluir en la nueva Ley de Presupuestos, se verá en decretos leyes.

¿RENOVACIÓN DEL PARTIDO?

Ante los buenos resultados de Ciudadanos, el presentador Sergio Martín le ha preguntado por una posible renovación del Partido Popular, a lo que Rajoy ha contestado que tal y como está el partido han conseguido buenos resultados y que "con eso de la renovación llevan ya años". Ha insistido en que su Gobierno se preocupa del empleo juvenil y ha mantenido que están regulando el empleo.

IGUALDAD SALARIAL

Mariano Rajoy ha dicho que no mantiene sus declaraciones sobre la igualdad de salario, polémicas palabras en una entrevista, la semana pasada, con Carlos Alsina en Onda Cero, cuando dijo literalmente: "No nos metamos en eso". "Estamos caminando en la buena dirección pero queda mucho por hacer", ha tenido que reconocer. "Los salarios en la Administación son iguales, está prohibida la discriminación salarial", ha añadido sin olvidarse de añadir una pullita al resto de formaciones: "Hay gente que habla mucho, pero a la hora de tomar decisiones, luego tienen un problema".

El presidente ha insistido en que la legislación "no permite" la desigualdad salarial y que "la inspección de trabajo funciona". Ha explicado que la brecha salarial en España es mejor que la media europea y que "pondrán todo el empeño en que mejore".

El presidente del Gobierno ha esperado que durante esta legislatura se llegue a acuerdos, como por ejemplo en las pensiones. "Hay que dar un mensaje a la gente de que sus pensiones están seguras". Aunque respecto a las propuestas con respecto a las transacciones financieras de Pedro Sánchez, ha explicado que "para mejorar las pensiones, lo más eficaz es mejorar el empleo, no poner un impuesto a los bancos".