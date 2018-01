Shannen Doherty ha vuelto al trabajo. La actriz acaba de superar un cáncer de mama y ha querido compartir con sus seguidores en Instagram su felicidad por haber recuperado "la vida normal" que tenía antes de que la enfermedad le fuese diagnosticada.

"No hace tanto que pensaba si podría volver a hacer aquello que amo. Meterme en un personaje. Creando. Moviéndome por el set de rodaje, en torno al circo con ese sentimiento de profunda satisfacción y realización. Esta semana he trabajado siete días. No he tenido días libres y he amado cada segundo", se puede leer en la primera parte de su mensaje.

El texto acompaña a una imagen de la actriz descansando, con su pelo moreno que ha vuelto a crecer, y con una sonrisa. "He trabajado duro para llegar hasta aquí, pero me siento afortunada. Muy afortunada, y no pasa un día sin que le dé gracias a Dios por la bendición de tener una vida", sigue su mensaje.

"Por eso he vuelto a trabajo con todo el espíritu. Un espíritu de gratitud y amor y profundo aprecio. Hay belleza en todo", concluye. Su publicación tiene casi de 100.000 me gusta.