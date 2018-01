El congresista republicano Paul Gosar ha pedido que se identifique a todas las personas que asistan esta noche al discurso sobre el Estado de la Unión ante el Congreso del presidente Donald Trump y que se arreste a los inmigrantes indocumentados que han sido invitados por los demócratas.

En un mensaje en Twitter, Gosar insta al fiscal general, Jeff Sessions, y a la policía del Capitolio federal a que actúen y que se arreste a todos aquellos que utilicen identificaciones y números de Seguridad Social "fraudulentos" para pasar la seguridad del Capitolio.

Today, Congressman Paul Gosar contacted the U.S. Capitol Police, as well as Attorney General Jeff Sessions, asking they consider checking identification of all attending the State of the Union address and arresting any illegal aliens in attendance.