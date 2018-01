Bibiana Fernández ha contado en El Hormiguero que atraviesa uno de los peores momentos de su vida. La actriz y visitó el programa de Pablo Motos el lunes, junto a Alaska y Mario Vaquerizo, y no dudó en hablar con franqueza de su situación personal.

Fernández relató que Hacienda se lo ha quitado "todo, todo, todo. Ahora otra vez a empezar". La situación de quiebra económica por la que ha atraviesa la ha obligado a vender su casa. Fueron Alaska y Mario quienes la ayudaron en esa situación, comprando el inmueble.

"Se vendió la casa y la compraron estos señores, pero mi problema no era cambiarme de casa porque mi casa está donde estoy yo, donde están mis perros y donde están mis amigos", explicó.

La Agencia Tributaria le reclamaba una suma de dinero en concepto de impuestos impagados que ella no logró satisfacer con la venta de la casa, por la que ingresó según publicó El Mundo más de 500.000 euros.

A pesar de todo, Bibiana Fernández no ha perdido las ganas de vivir. "Tengo ganas y las ganas son la base de la vida. Tengo curiosidad, deseo, esperanzas y ganas de sorpresas. Esas cosas me dan energía y me dan subidón. Si no, estaría llorando por los rincones".